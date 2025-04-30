Інтерфакс-Україна
Економіка
12:36 30.04.2025

ЄІБ готує до підписання проєкт з "Укргідроенерго"

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ЄІБ готує до підписання проєкт з "Укргідроенерго"

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) готує до підписання проєкт з "Укргідроенерго", спрямований на відновлення та підвищення операційної стійкості стратегічних об’єктів компанії, повідомила голова регіонального представництва ЄІБ у країнах Східної Європи Крістіна Мікулова в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

ЄІБ відіграє ключову роль у підтримці України в межах Ukraine Facility. "В березні 2025 року підписана гарантійна угоду з Європейською Комісією, яка дозволяє банку надати щонайменше EUR2 млрд фінансування для реалізації першочергових заходів з відновлення та відбудови України. Ці кошти будуть спрямовані на відновлення критично важливої інфраструктури й послуг, зокрема, в енергетичному секторі, теплопостачанні, водопостачанні, а також у сфері соціальної інфраструктури (школи, лікарні, дитячі садки).

"Одним з перших і швидких кроків після підписання гарантій стала перша хвиля фінансування у державному секторі на суму EUR300 млн. Її підписання відбулося на початку квітня у Брюсселі під час зустрічі прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та президентки ЄІБ Наді Кальвіньо. Йдеться про три проєкти, в рамках яких спрямовано по EUR100 млн на відновлення та модернізацію систем опалення і водопостачання та на реконструкцію ключової муніципальної соціальної інфраструктури по всій Україні... На черзі підписання проєкту з "Укргідроенерго". Він спрямований на відновлення та підвищення операційної стійкості стратегічних об’єктів компанії, що безпосередньо посилить надійність енергосистеми України, особливо в умовах постійних атак", - зазначила Мікулова.

Теги: #проєкт #єіб #укргідроенерго

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