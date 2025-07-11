Інтерфакс-Україна
Економіка
16:27 11.07.2025

ЄІБ надасть "Укргідроенерго" EUR120 млн кредиту на модернізацію ГЕС – угода на URS-2025

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ЄІБ надасть "Укргідроенерго" EUR120 млн кредиту на модернізацію ГЕС – угода на URS-2025

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надасть ПрАТ "Укргідроенерго" перший транш кредиту у розмірі EUR120 млн із запланованих EUR200 млн на цільове відновлення та модернізацію українських гідроелектростанцій.

Як повідомила гідроенергогенеруюча компанія у п'ятницю, відповідну угоду про перший транш підписано 10 липня у Римі на полях конференції з відновлення України URC2025.

Зазначається, що загальна сума кредиту становитиме EUR200 млн, позику буде надано за двома чи більше фінансовими угодами.

"Частину коштів планується спрямувати на відновлення трьох гідроелектростанцій компанії, які були пошкоджені внаслідок російських терористичних атак. Решту — на проведення термінових аварійних робіт у випадку можливих нових пошкоджень інших об’єктів "Укргідроенерго", - пояснила компанія.

Очікується, що отримання цього траншу стане потужним імпульсом для продовження роботи "Укргідроенерго" з відновлення втрачених потужностей та посилення стійкості об’єктів гідроенергетики в умовах триваючої воєнної агресії.

"Надання кредиту стало можливим завдяки фінансовій гарантії Європейської комісії в межах нової програми Ukraine Facility. Ця флагманська програма ЄС з бюджетом EUR50 млрд (на 2024–2027 роки) покликана забезпечити стабільну підтримку для відновлення, реконструкції та модернізації України", - доповнила компанія.

Зокрема, гарантійна угода з ЄС дозволила ЄІБ попри воєнні ризики взяти на себе зобов’язання інвестувати значні кошти в українську енергетику та інші критичні проєкти. Кредит для "Укргідроенерго" став одним із перших проєктів за програмою Ukraine Facility, і його успішне впровадження створює важливий прецедент.

"Завдяки цьому кредиту в розмірі EUR120 млн для "Укргідроенерго" ми сприяємо відновленню критично важливої гідроенергетичної інфраструктури, яка забезпечує мільйони українців чистою та надійною електроенергією", - зазначила віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська.

Своєю чергою, як повідомило Міністерство енергетики України у п'ятницю, під час URS-2025 у Римі було укладено також інші важливі угоди у сфері гідроенергетики України, зокрема італійська Webuild співпрацюватиме у розвитку дністровського гідровузла, щоб посилити можливості балансування системи. Водночас німецька Voith Hydro допоможе створити сучасні навчальні програми та провести перекваліфікацію працівників для модернізації української гідроенергетики.

 

Теги: #гес #єіб #укргідроенерго #енергетика

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