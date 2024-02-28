Економіка

13:01 28.02.2024

Українські аграрії конкурують на ринку ЄС не з європейськими фермерами, а з країнами третього світу - Мінагрополітики

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Українські аграрії конкурують на ринку ЄС не з європейськими фермерами, а з країнами третього світу - Мінагрополітики

Українську агропродукцію на ринку ЄС не потрібно дискредитувати, оскільки українські виробники не витісняють з нього європейських фермерів, а конкурують з іншими країнами - не членами Європейського Союзу за доступ до ринку ціною, собівартістю, якістю, заявив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький в ефірі єдиного національного телемарафону.

Він нагадав, що абсолютну більшість української агропродукції, а точніше 86%, станом на січень 2024 року Україна експортує морськими шляхами - через порти Великої Одеси та Дунайського регіону. Водночас є продукція, яку купують німецькі споживачі, і везти її через Одесу до порту Гамбурга, а потім доправляти до супермаркету Берліна недоцільно через великі логістичні витрати.

"Ці невеликі обсяги (агротоварів - ІФ-У), але інших варіантів їх доставки немає", - пояснив заступник міністра.

Висоцький також звернув увагу, що аналогічну продукцію Європейський Союз імпортує з інших країн і в значно більших обсягах. Як приклад він навів поставки цукру з Бразилії, яка має значно більшу частку європейського ринку, ніж продукція з України.

"У нас виникає питання: якщо в будь-якому разі Європейський Союз потребує цієї продукції і купує її в третіх країнах, то навіщо дискредитувати Україну?" - запитав він і додав, що це нелогічно.

 

Теги: #мінагрополітики #висоцький

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