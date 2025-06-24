Експортний потенціал галузі ветпрепаратів - понад $1,5 млрд на рік – міністр агрополітики

Галузь ветеринарних препаратів має експортний потенціал у понад $1,5 млрд на рік, і Міністерство аграрної політики та продовольства готове бути партнером на цьому шляху — від адаптації до ЄС до відкриття нових ринків, заявив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль на зустрічі з представниками Асоціації виробників і дистриб'юторів ветеринарних препаратів та кормових добавок.

Міністр наголосив, що головне наразі — вивести галузь на новий рівень, і для цього потрібно імплементувати європейські вимоги у сфері виробництва ветпрепаратів, адаптувати законодавство, налагодити контроль за якістю продукції.

"Євроінтеграція не має знецінювати українське. Ми не просто ринок збуту — ми маємо власну експертизу, інновації, підприємців. Україна — це країна, що здатна виробляти і експортувати власні ветеринарні препарати, які вже зараз представлені у понад 25 країнах світу", - зазначив міністр.

За його словами, важливою проблемою галузі є обіг незареєстрованих вакцин, яка є викликом для всього тваринництва загалом. Зарадити їй, за словами міністра, має постанова, яка передбачає штраф у розмірі 30 мінімальних зарплат за такі порушення і набуде чинності з 2026 року.

"Закон має бути жорстким до несумлінної конкуренції", - резюмував Коваль.