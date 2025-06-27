Інтерфакс-Україна
Економіка
13:12 27.06.2025

Темпи жнив-2025 відстають від минулорічних у 3,8 раза, врожайність зернових суттєво нижча

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Темпи жнив-2025 відстають від минулорічних у 3,8 раза, врожайність зернових суттєво нижча

Аграрії чотирьох областей України розпочали збирання ранніх зернових і зернобобових культур і намолотили 188 тис. тонн ранніх зернових і зернобобових культур із площі 74 тис. га, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.

У міністерстві зазначили, що Одеській, Херсонській, Миколаївській і Дніпропетровській областях намолочено ячменю 151 тис. тонн (проти 33,9 тис. тонн тижнем раніше) із площі в 55 тис. га (13,6 тис. га) за врожайності 27,4 ц/га, гороху – 14 тис. тонн (0,9 тис. тонн) із 0,6 тис. га (8,4 тис. га) за врожайності 16,9 ц/га, пшениці – 22 тис. тонн із понад 10 тис. га за врожайності 22,3 ц/га.

Аграрії Миколаївської та Одеської областей також розпочали збір ріпаку, якого намолотили 4,6 тис. тонн із 4,2 тис. га за врожайності 10,9 ц/га.

"В Україні стартували жнива. Це вже четвертий сезон збору врожаю з початку повномасштабної війни. (…) Цей врожай – не просто хліб. Це доказ стійкості, витримки й сили наших фермерів. Навіть під час війни вони працюють на землі, щоб Україна та світ були з хлібом", - написав міністр аграрної політики і продовольства Віталій Коваль у Telegram.

Як повідомлялося, станом на 28 червня 2024 року в Україні жнивували аграрії шістнадцяти областей, які намолотили 721,4 тис. тонн зерна з 209,8 тис. га, зокрема, 36,2 тис. тонн пшениці з 36,2 тис. га за врожайності 31,2 ц/га, 545,7 тис. тонн ячменю з 145,8 тис. га за врожайності 37,4 ц/га, 56,3 тис. тонн гороху з 25,9 тис. га за врожайності 21,7 ц/га.

Крім того, сім областей збирали ріпак, якого було намолочено 63,6 тис. тонн із 31,7 тис. га.

Відтак темпи жнив у сезоні-2025 відстають від минулорічних у 3,8 рази, врожайність зернових суттєво нижча.

Теги: #жнива #мінагрополітики #зерно

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