Економіка
19:13 15.08.2025

Аграрії намолотили 24,8 млн тонн зернових з 55% площ, поки врожай на 12,8% менше аніж на цю дату торік

Аграрії станом на 15 серпня намолотили 24,81 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур з 6 млн 186,6 тис. га, що складає 55% площ, засіяних цими культурами, повідомило Мінекономіки.

Торік на 16 серпня було намолочено 28,46 млн тонн зернових з 6 млн 717,6 тис. га, тобто цьогорічні показники відповідно нижчі на 12,8% та 7,9%, а середня врожайність, яка складає 4,0 тонн/га, – на 5,4%.

Як зазначає Мінекономіки, пшениці обмолочено 18,99 млн тонн з 3 млн 396,2 тис. га (торік – 21,68 млн тонн з 4 млн 846,1 тис. га), ячменю – 4,73 млн тонн з 1 млн 247,2 тис. га (5,48 млн тонн з 1 млн 397,4 тис. га).

Середня врожайність цих культур цього року складає відповідно 4,3 тонн/га та 3,8 тонн/га, що на 3,5% та 3,3% менше минулорічних показників.

В той же час врожай гороху цього року вже більше минулорічного – 0,57 млн тонн з 230,3 тис. га порівняно із 0,46 млн тонн з 207,6 тис. га, а врожайність вища на 12,8% та складає 2,5 тонн/га.

Інші зернові та зернобобові обмолочено на площі 310,8 тис. га, їх врожай – 0,51 млн тонн (0,83 млн тонн).

Зазначається, що серед лідерів, зокрема, Одеська область – зібрано 3,43 млн тонн з площі 1 млн 70,4 тис. га, Кіровоградська область – зібрано 2,20 млн тонн з площі 533,4 тис. га та Вінницька область – зібрано 2,08 млн тонн з площі 337,6 тис. га.

В Кіровоградській і Дніпропетровській областях почали збирати врожай гречки (0,1 тис. тонн, минулого року на цю дату – 2,4 тис. тонн), ще також зібрано 1,5 тис. тонн проса (9,5 тис. тонн), додало Мінекономіки.

За його даними, урожай ріпаку на 15 серпня склав 3,01 млн тонн з площі 1 млн 184,8 тис. га, тоді як минулого року на 16 серпня – 3,36 млн тонн з 1 млн 227,6 тис. га, а середня врожайність нижче минулорічної на цю дату на 7% та складає 2,5 тонн/га.

Як повідомлялося, Нацбанк України в опублікованому наприкінці липня Інфляційному звіті погіршив прогноз врожаю зернових в цьому році з 61,7 млн тонн до 57,9 млн тонн, а олійних – з 22 млн тонн до 21 млн тонн.

НБУ нагадав, що в минулому році урожай зернових в Україні знизився до 56,2 млн тонн з 59,8 млн тонн у 2023 році, тоді як олійних – з 21,7 млн тонн до 20 млн тонн.

За прогнозами замглави Мінекономіки Тараса Висоцького врожай зернових складе цього року біля 56 млн тонн, як і торік.

Теги: #жнива #статистика

