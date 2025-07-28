Cygnet завершив жнива озимої пшениці врожаю-2025, отримав 13,8 тис. тонн із 1,9 тис. га

Агрокомпанія Cygnet завершила жнива озимої пшениці і забрала 13,8 тис. тонн зерна із площі 1,9 тис. га, повідомила пресслужба компанії в Facebook.

"Жнива ми розпочали 11 липня. Проте вже за пару днів мусили поставити їх на паузу на чотири дні через дощі. На пшениці працювало 9 комбайнів, середній виробіток одного виходить приблизно 19 га на день", - зазначив заступник генерального директора з рослинництва Олександр Шрамко.

Він зауважив, що на урожайність пшениці вплинули коливання температур на початкових етапах росту пшениці весною, коли випав сніг, були заморозки, які не критично, але знизили результат.

Шрамко додав, що завдяки гарній та злагодженій роботі жнива в компанії завершили швидко — вже 26 липня зібрали останній урожай.

Як повідомлялося, Cygnet у 2025 році відвів під кукурудзу 6,2 тис. га, сою - 4,0 тис. га, цукрові буряки - 3,9 тис. га, соняшник - 2,3 тис. га, під озимою пшеницею зайнято 1,9 тис. га.

Cygnet обробляє близько 29 тис. га у Житомирській і Вінницькій областях, де вирощує кукурудзу, сою, озиму пшеницю, цукрові буряки. В активах компанії - елеватор потужністю одночасного зберігання 60 тис. тонн і цукровий завод потужністю переробки до 2,8 тис. тонн буряків на добу (обидва - у Житомирській обл.).

Компанія також має молочний бізнес-напрям (молочне поголів'я - 605 корів), продукцію якого реалізує місцевим переробникам.