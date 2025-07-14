Мінсільгосп США знизив для України прогноз у 2025/26 МР виробництва пшениці на 4,35%

Міністерство сільського господарства США (USDA) знизило у липневому прогнозі для України очікування щодо виробництва пшениці у 2025-2026 маркетинговому році (МР, липень-червень) на 1 млн тонн порівняно із прогнозом у червні - до 22 млн тонн (на 4,35%), для кукурудзи не змінило, а для сої підвищило на 1 млн тонн — до 7,6 млн тонн (на 15,15%).

За прогнозом американського відомства, який оприлюднено на його сайті, експорт пшениці із України знижено на 1 млн тонн — до 15,5 млн тонн, кінцеві запаси підвищено на 0,1 млн тонн — до 1,59 млн тонн.

Урожай кукурудзи в Україні у 2025/26 МР очікується на рівні 30,5 млн тонн, експорт — 24 млн тонн, кінцеві запаси — 0,6 млн тонн.

"Прогнози світової пропозиції та попиту на сою на 2025/26 рік передбачають збільшення пропозиції, збільшення обсягів переробки, зменшення експорту та збільшення кінцевих запасів. (…) Найбільшим сюрпризом стала Україна, де обсяг виробництва був різко підвищений на 1 млн тонн — до 7,6 млн тонн Це не лише вище за попередній прогноз, а й перевищує рекорд минулого сезону (7 млн тонн).Світове виробництво сої збільшено через збільшення прогноза виробництва для України на основі даних уряду про хід посіву ", - зазначається у звіті.

Мінсільгосп США прогнозує світове виробництво пшениці в 2025/26 МГ на рівні 808,5 млн тонн (-0,04 млн тонн до минулого сезону).

"Прогнозується зниження обсягів її поставок на 0,4 млн тонн, до 1 млрд 072,1 млн тонн скорочення початкових запасів для багатьох країн за рахунок зниження виробництва у Канаді, Україні та Ірані, що компенсує збільшення обсягу виробництва у Казахстані, ЄС, Пакистані та Росії. Глобальне споживання зросте на 0,8 млн тонн, до 810,6 млн тонн, в основному за рахунок зростання витрат і перехідних залишків у Казахстані і Таїланді", - йдеться в липневому звіті.

Зазначається, що світова торгівля знизиться на 1,3 млн тонн, до 213,1 млн тонн через скорочення експорту із ЄС та України, що лише частково компенсується зростанням експорту з Росії та США. Прогнозовані глобальні кінцеві запаси на 2025/26 МР зменшено на 1,2 млн тонн, до 261,5 млн тонн, головним чином через скорочення очікувань для Канади та ЄС

Мінсільгосп США також прогнозує світове виробництво кукурудзи в 2025/26 МР на рівні 1 млрд 263,66 млн тонн (-2,32 млн тонн до попереднього сезону). Оцінка світового експорту кукурудзи — 195,81 млн тонн (-0,01 млн тонн), прогноз кінцевих запасів — 272,08 млн тонн (-3,16 млн тонн).

Прогноз світового виробництва сої у 2025/26 МР підвищено на 0,86 млн тонн, до 427,7 млн тонн, експорту знижено на 0,8 млн тонн - до 187,6 млн тонн, кінцеві світові запаси сої збільшено на 0,77 млн тонн - до 126,07 млн тонн.