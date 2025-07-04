Ціни на пшеницю у серпні-вересні можуть досягти $230-240 за тонну

В Україні розпочалася збиральна кампанія озимої пшениці, початкові показники врожайності поки що залишаються на невисокому рівні, повідомив аналітичний кооператив "Пуск", створений у межах Всеукраїнської аграрної ради (ВАР).

"Перші результати поки що не вражають — середня врожайність близько 2,1-2,15 тонн/га. Але це лише початок кампанії, і за сприятливих погодних умов ми прогнозуємо підвищення середніх показників", — зазначили аналітики.

Вони акцентували увагу на тому, що погодні умови залишаються сприятливими для продовження жнив, оскільки опади на поточному та наступному тижні не прогнозуються, відтак роботи у полі триватимуть без затримок.

"Проте на ринку зерна активність трейдерів зосереджена наразі на ячмені та ріпаку. Судна з пшеницею, за прогнозами, почнуть заходити до портів, орієнтовно, з 15-18 липня, тож ринок поки зберігає відносний спокій", — розповіли експерти.

За їх інформацією, ціни на пшеницю наразі коливаються в межах $210/тонна за третій клас на базисі CPT-порт. Аналітики очікують поступового зростання до $230-240/тонна восени, а пік цін може припасти на грудень-лютий, коли вартість може досягти $250-260/тонна.

На світовому ринку також спостерігаються ознаки скорочення пропозиції.

"США та РФ, як ключові експортери, мають серйозні проблеми з урожаєм. Це створює потенціал для подальшого зростання світових цін. Якщо втрати підтвердяться, вже у серпні-вересні можемо побачити $230-240 за тонну", — прогнозують у "Пуск".