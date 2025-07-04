Інтерфакс-Україна
Економіка
10:17 04.07.2025

Темпи жнив-2025 відстають від минулорічних у 4,3 раза, жнивують 9 областей

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Темпи жнив-2025 відстають від минулорічних у 4,3 раза, жнивують 9 областей

Аграрії дев’яти областей України розпочали збирання ранніх зернових і зернобобових культур і намолотили 865,7 тис. тонн ранніх зернових і зернобобових культур із площі 331,9 тис. га проти 188 тис. тонн із 74 тис. га тижнем раніше, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.

У міністерстві зазначили, що станом на 4 липня вже намолочено пшениці 277,8 тис. тонн (проти 22,4 тис. тонн тижнем раніше) із 107,4 тис. га (10 тис. га) за врожайності 25,9 ц/га, ячменю 501,2 тис. тонн (151 тис. тонн) із площі в 176,6 тис. га (55,4 ис. га) за врожайності 28,4 ц/га, гороху – 83,8 тис. тонн (14,2 тис. тонн) із 47,2 тис. га (8,4 тис. га) за врожайності 17,8 ц/га.

Аграрії Миколаївської, Одеської, Запорізької та Херсонської областей зібрали вже 71,6 тис. тонн (4,6 тис. тонн) ріпаку із 46тис. га (4,2 тис. га) за врожайності 10,9 ц/га.

Лідирують по збору зернових та зернобобових Одеська область, яка намолотила 516,2 тис. тонн із 175,8 тис. га, Миколаївська – 276,7 тис. тонн із 119,7 тис. га, Дніпропетровська – 37,2 тис. тонн із 17,7 тис. га.

Як повідомлялося, станом на 5 липня 2024 року в Україні жнивували аграрії дванадцяти областей, які намолотили 3,7 млн. тонн нового врожаю із 1 154,3 тис. га, зокрема, пшениці 1,62 млн тонн із 482,2 тис. га, ячменю 1,56 млн тонн із 402,7 тис. га, гороху – 166,4 тис. тонн із 82 тис. га, ріпаку – 285,9 тис. тонн із 186,9 тис. га, сої – 0,3 тис. тонн із 0,2 тис. га.

Теги: #жнива

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