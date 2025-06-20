Інтерфакс-Україна
Економіка
10:33 20.06.2025

Аграрії трьох областей розпочали жнива-2025, темпи намолоту відстають від минулорічних на 28%

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Аграрії трьох областей розпочали жнива-2025, темпи намолоту відстають від минулорічних на 28%

Аграрії трьох областей України розпочали збирання ранніх зернових і зернобобових культур і намолотили 34,8 тис. тонн зерна нового врожаю з площі 14,2 тис. га, що на 28% менше ніж роком раніше, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.

У міністерстві зазначили, що Одеській, Херсонській та Миколаївській областях намолочено 33,9 тис. тонн ячменю із площі в 13,6 тис. га за врожайності 24,9 ц/га, гороху – 0,9 тис. тонн із 0,6 тис. га за врожайності 15,2 ц/га.

За прогнозами Мінагрополітики, найбільші площі збирання очікуються в Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Вінницькій та Черкаській областях, де основні роботи розпочнуться наприкінці червня - на початку липня.

У зведенні зазначено, що цього року під ячменем в Україні 1,398 млн га, під горохом -210,4 тис. га, а всього ранні зернові й зернобобові займали 11,1 млн га.

Як повідомлялося, в Україні жнива в 2024 році офіційно розпочалися 21 червня, коли аграрії Вінницької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Одеської, Миколаївської та Херсонської областях намолотили 48,3 тис. тонн зерна нового врожаю, із них 1,1 тис. тонн пшениці за врожайності 22,0 ц/га, 39,9 тис. тонн ячменю за врожайності 29,8 ц/га і 7,3 тис. тонн гороху за врожайності 22,0 ц/га.

Теги: #жнива #аграрії

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