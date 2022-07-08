На Харківщині розпочалися жнива ранніх зернових

У Харківській області розпочалися жнива ранніх зернових, повідомили у пресслужбі ОВА з посиланням на департамент агропромислового розвитку.

"На сьогодні зроблено перші обкоси озимого ячменю та пшениці. Зібрано 1292 тонни зерна ранніх зернових і зернобобових культур із площі 450 га, або 0,1% до площі збирання (438,2 тис. га)... У розрізі культур намолочено: озимої пшениці – 866 тонн із площі 345 га (0,1% до площі збирання), середня врожайність – 25,1 ц/га, озимого ячменю – 426 тонн із площі 106 га (0,1% до площі збирання), врожайність – 40,2 ц/га", - повідомили кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Харківської ОВА.

Цього року в Харківській області аграрії засіяли ранніми зерновими та зернобобовими 438,2 тис. га (без урахування тимчасово окупованих територій і зон ведення активних бойових дій), з них пшениця (озима та яра) – 348,9 тис. га; ячмінь (озимий і ярий) – 73,1 тис. га; жито – 1,4 тис. га; овес – 2,7 тис. га (54%); горох – 12,1 тис. га.

У департаменті агропромислового розвитку також зазначили, що станом на 5 липня, за оперативними даними райадміністрацій, 22,6 тис. га (1,2% до загальної площі ріллі) потребують розмінування чи обстеження на наявність ділянок, забруднених вибухонебезпечними предметами. Йдеться про сільгоспугіддя у Богодухівському (12,0 тис. га); Харківському (2,58 тис. га) та Чугуївському (8,09 тис. га) районах області.

"На територіях Ізюмського, Куп'янського, частково Богодухівського, Харківського та Чугуївського районів тривають бойові дії, тому інформація про території, що потребують обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів у Харківській області, постійно змінюється та уточнюється", - процитували у пресслужбі інформацію департаменту.