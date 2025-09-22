Інтерфакс-Україна
19:00 22.09.2025

Україна запропонувала ВПП ООН долучити до програми Grain from Ukraine більше африканських країн

Україна звернулась до керівництва Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні на чолі з директором Річардом Раганом з проханням розглянути можливість розширення програми Grain from Ukraine на інші африканські країни, які наразі ще не доєдналися до цієї програми, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Згідно із повідомленням, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик на зустрічі з делегацією ВПП ООН в Україні подякував їм в реалізації ініціативи президента України Володимира Зеленського Grain from Ukraine та розмінуванні угідь.

Він проінформував представників ВПП ООН в Україні про хід підготовки до Міжнародного саміту з продовольчої безпеки Food from Ukraine, який відбудеться 19 листопада у Києві та запросив їх до участі.

Grain from Ukraine — міжнародна гуманітарна програма, започаткована у 2022 році за ініціативою президента України Володимира Зеленського. Її мета — постачання українського продовольства до найбільш уразливих країн Африки, Азії та Близького Сходу за фінансової підтримки донорських держав і в координації з Всесвітньою продовольчою програмою ООН (WFP). Попри назву, програма охоплює не лише зернові культури, а й інші продукти харчування, зокрема рослинну олію та борошно. Продовольчу допомогу в межах ініціативи уже отримали 18 країн.

