Мінагрополітики розподілило квоти на цукор для експорту до ЄС

Міністерство аграрної політики та продовольства розподілило обсяг квоти на цукор для експорту до країн Європейського Союзу, вона діятиме на період до 5 серпня 2025 року, повідомила пресслужба міністерства.

Згідно із повідомленням, обсяг квоти на цукор розподілено між експортерами пропорційно фактичним обсягам експорту цієї продукції до країн ЄС за січень-травень 2025 року.

Квоти, зокрема, отримали такі підприємства: ТзОВ "Радехівський цукор" — 3 977,6 тонн, ТОВ "Цукорагропром" — 1 700,9 тонн, ТОВ "ПК "Зоря Поділля" — 927,6 тонн, ПрАТ "Теофіпольський цукровий завод" — 915,1 тонн, ТОВ "Наркевицький цукровий завод" — 688,8 тонн, ТОВ "Новооржицький цукровий завод" — 598,4 тонн, ТОВ "Старокостянтинівцукор" — 451,6 тонн, ТОВ "Шамраївський цукор" — 381,5 тонн, ТОВ "Шепетівкацукор" — 349,5 тонн, ТОВ "Сігнет-Центр" — 259,4 тонн, ТОВ "Агрокомплекс "Зелена долина" — 216,5 тонн, ТОВ "Краєвид" — 184,2 тонн, ТОВ "Новомиргородський цукор" — 140,7 тонн, ТОВ "Призма-14" — 121,7 тонн і ПрАТ "Красилівський цукровий завод" — 94,0 тонн.

Як повідомлялося, Мінагрополітики відповідно до постанови Кабінету міністрів №1481 "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2025 рік" зобов`язано проводити розподіл квот на цукру на 2025 рік.