18:52 01.09.2025

Цукрові заводи в сезоні-2025/26 планують скоротити виробництво цукру до 1,5 млн тонн

В Україні 1 вересня традиційно розпочинається новий сезон цукроваріння, цього року працюватимуть 27 цукрових заводів, які планують виробити 1,5 млн тонн продукції, повідомила Національна асоціація цукровиків України "Укрцукор".

"З 1 вересня запускаються 27 заводів - на два менше ніж минулого року. Аналітики прогнозують виробництво близько 1,5 млн тонн цукру в Україні. Це менше на 300 тис. тонн порівняно з минулим сезоном, але цей обсяг перекриває внутрішнє споживання цукру, що з 2022 року оцінюється на рівні 900 тис. тонн", - йдеться у повідомленні.

В асоціації нагадали, що впродовж останніх п'яти років площі під цукровим буряком в Україні залишалися стабільними, на рівні 220 тис. га. Однак 2025 року спостерігається скорочення на 22% проти попереднього року - до 198 тис. га.

Найбільше цукрових буряків традиційно вирощують у Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській та Полтавській областях. 

За прогнозами аналітиків асоціації, експорт цукру в сезоні 2024/2025 МР очікується на рівні 580 тис. тонн, або близько 32% від виробленого в країні цукру, аналогічно до 2022/2023 МР. Ймовірно, своє 10-те місце в списку провідних експортерів Україна втратить, але все ж залишиться у топ-15 світових експортерів.

Альтернативними напрямками для українського цукру стали в 2024/2025 МР країни Близького Сходу, Африки. Є й досить екзотичні, наприклад Шрі-Ланка, зазначили в "Укрцукрі". 

Наступного маркетингового року очікується профіцит цукру до 5 млн тонн, однак світові запаси залишаються на 9-річному мінімумі. За даними World Market Prices, навіть в урожайні роки ціни на цукор залишаються високими або зростають.

