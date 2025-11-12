Інтерфакс-Україна
Події
11:09 12.11.2025

Цукрові заводи України у сезоні-2025 виробили 880 тис. тонн продукції

1 хв читати
Цукрові заводи України у сезоні-2025 виробили 880 тис. тонн продукції

В Україні станом на першу декаду листопада 2025 року 26 цукрових заводів, що входять до складу Національної асоціації цукровиків України, виробили 880 тис. тонн цукру — на 100 тис. тонн (10,2%) менше, ніж на аналогічну дату 2924 року, повідомив "Укрцукор" у Telegram.

У галузевому об`єднанні зазначили, що поточний показник виходу цукру становить 14,81% (минулого сезону — 14,09%). Це зумовлено, зокрема, вищою цукристістю буряків при прийманні — 17,39%, що на 0,62% перевищує показник 2024 року.

Серед регіонів лідером виробництва залишається Вінницька область, де працюють шість заводів, що вже виробили 196 тис. тонн цукру.

Теги: #цукор #виробництво

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:06 07.11.2025
Виробництво літаків Gripen в Україні розпочнеться у 2033 році – Шмигаль

Виробництво літаків Gripen в Україні розпочнеться у 2033 році – Шмигаль

16:50 07.11.2025
Зеленський анонсував масове виробництво альтернативи БпЛА Mavic

Зеленський анонсував масове виробництво альтернативи БпЛА Mavic

00:08 04.11.2025
До кінця року відкриються представництва "Build with Ukraine" у Берліні та Копенгагені — Камишін

До кінця року відкриються представництва "Build with Ukraine" у Берліні та Копенгагені — Камишін

11:25 03.11.2025
Виробництво вершкового масла в жовтні скоротилося - аналітики

Виробництво вершкового масла в жовтні скоротилося - аналітики

13:31 30.10.2025
Виробник макаронів "Стрілець" на Харківщині постраждав від атаки БПЛА

Виробник макаронів "Стрілець" на Харківщині постраждав від атаки БПЛА

12:56 30.10.2025
Гендиректор "1+1" Пахольчук: Україна за 35 років виробила анімаційного контенту менше, ніж Росія за рік

Гендиректор "1+1" Пахольчук: Україна за 35 років виробила анімаційного контенту менше, ніж Росія за рік

20:33 27.10.2025
Румунія та Україна обговорили можливості розвитку двостороннього військово-технічного співробітництва

Румунія та Україна обговорили можливості розвитку двостороннього військово-технічного співробітництва

19:04 27.10.2025
Польща будує три заводи для виробництва великокаліберних снарядів

Польща будує три заводи для виробництва великокаліберних снарядів

20:01 25.10.2025
Міністерства оборони України та Великої Британії домовилися про спільне виробництво дронів-перехоплювачів - Умєров

Міністерства оборони України та Великої Британії домовилися про спільне виробництво дронів-перехоплювачів - Умєров

14:51 20.10.2025
Українська компанія "Генерал Черешня" повідомила про запуск у серійне виробництво дрона-перехоплювача

Українська компанія "Генерал Черешня" повідомила про запуск у серійне виробництво дрона-перехоплювача

ВАЖЛИВЕ

Мінекономіки відзначає непричетність наглядради "Енергоатому" до корупції, представить нову НР протягом тижня

ПС ЗСУ: Станом на 9:00 середи знешкоджено 90 ворожих БпЛА, є влучання на 19 локаціях

Уряд відсторонив Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції

Стрілець воєнізованої охорони "Укрзалізниці" загинув під час чергування внаслідок удару ворожого дрона - глава правління

Умєров: Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з "впливом" якихось осіб – безпідставні

ОСТАННЄ

Шмигаль відвідав Харківщину, де зустрічався з оборонцями Вовчанська

Мінекономіки відзначає непричетність наглядради "Енергоатому" до корупції, представить нову НР протягом тижня

ССО завдали удару по нафтохімічному підприємству "Ставролен" в російському Будьонновську

В студії "Квартал 95" стверджують, що події навколо Міндіча не мають до їх роботи жодного стосунку

Площа пожеж у лісах у 2025 р. була вчетверо менша, ніж торік, – "Ліси України"

У Берліні відкрився Інвестиційний форум міста Києва – Кличко

Військові незаконно збули 718 тонн пального підприємцям у 5 областях - ДБР

Першу міжвідомчу національну групу інструкторів з підводного розмінування створили в Україні

Освітній комітет закликає Бюджетний комітет і уряд вирішити питання підвищення зарплати вчителям до 3-х мінімальних

Низка ГО та фундацій виступили проти прийняття законопроєкту ДЕСС, який послабить позиції української - заява

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА