Експортні квоти на вершкове масло не вичерпані, внутрішній попит не активізувався

На українському ринку вершкового масла спостерігається зниження попиту, яке супроводжується поступовим падінням цін, повідомило галузеве аналітичне агентство "Інфагро".

"Така динаміка зумовлена скороченням експортної активності, зниженням інтересу з боку європейських трейдерів, а також невизначеністю щодо подальшого розширення безмитних квот з ЄС. У результаті – на складах виробників почали накопичуватись запаси нерозпроданого продукту", – пояснили аналітики.

Експерти зазначили, що попри попередні очікування, експортні квоти на масло наразі ще не вичерпані. Після відчутного зростання внутрішніх цін у липні, виробники не поспішали виходити на зовнішні ринки, розраховуючи на кращі умови. Однак через зміну ринкової кон’юнктури трейдери знизили закупівельні пропозиції, і зараз експортні ціни майже не відрізняються від тих, що фіксуються на внутрішньому ринку.

При цьому внутрішній ринок демонструє певну інерційність: більшість операторів не готові суттєво знижувати ціни, оскільки новий рівень вже наближається до межі рентабельності. Лише деякі виробники, які мають доступ до дешевшої сировини, можуть дозволити собі гнучкіші цінові пропозиції.

"Очікувати подальшого зниження цін на масло найближчим часом навряд чи варто. Ключові гравці ринку, схоже, роблять ставку на утримання товару в очікуванні нових експортних можливостей або покращення попиту всередині країни. Така стратегія виглядає логічною, зважаючи на відносно невеликі складські запаси", - розповіли в агентстві.

Аналітики констатували, що виробництво масла поступово знижується, що є типовим для сезону. Проте в цілому за рік обсяги виробництва можуть бути вищими, ніж у попередньому сезоні – передусім завдяки активному експорту в окремі періоди року.

"Внутрішнє споживання масла, ймовірно, залишиться на попередньому рівні або дещо зменшиться – через його відносно високу вартість. Унаслідок цього зростає попит на більш доступні жирові альтернативи. Виробництво спредів та рослинно-вершкових сумішей демонструє позитивну динаміку, що свідчить про адаптацію ринку до змін у споживчій поведінці", - резюмували в "Інфагро".