Ціни на вершкове масло після вичерпання квот на поставки до ЄС знизяться

В Україні останніми тижнями спостерігається серйозне зростання цін на масло, передусім через надмірно активний експорт, що призвело до подорожчання сировини, повідомило галузеве аналітичне агентство "Інфагро".

"Європейський ринок вже демонструє зниження цін і зменшення попиту на українське масло. Раніше йшлося про ймовірне повне використання безмитної квоти до кінця липня, але зараз прогноз змінився: активні експортні поставки до ЄС триватимуть ще лише пару тижнів", - пояснили аналітики.

Експерти стверджують, що після уповільнення експорту на внутрішньому ринку очікується збільшення пропозиції масла, що може спричинити зниження цін. В Україні не так багато покупців, готових платити нинішню ціну, тому, на думку аналітиків, продавцям, ймовірно, доведеться дещо поступитися.

"Ринок, схоже, надмірно розігрітий, тому продавці та виробники уже найближчими тижнями можуть вдатися до корекції цін", - резюмували в "Інфагро".