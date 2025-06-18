Інтерфакс-Україна
Економіка
12:54 18.06.2025

Мінагрополітики розподілило на ІІ півріччя квоти на експорт м'яса птиці до ЄС

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Мінагрополітики розподілило на ІІ півріччя квоти на експорт м'яса птиці до ЄС

Міністерство аграрної політики та продовольства України здійснило розподіл квот на м’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці для експорту до країн Європейського Союзу, повідомила пресслужба міністерства.

"Розподіл квот між експортерами здійснено пропорційно фактичним обсягам постачання зазначеної продукції до країн ЄС за січень–квітень 2025 року", - наголосили в Мінагрополітики.

Згідно з повідомленням, на період до 30 вересня 2025 року квоти отримали: ПрАТ "Миронівська птахофабрика" – 11 540,56 тонн (свіжа продукція) і 3 508,68 тонн (морожена), ТОВ "Вінницька птахофабрика" – 7 321,58 / 2 225,98 тонн, ТОВ "Птахокомплекс "Дніпровський" – 2 046,27 / 622,13 тонн, ТОВ "АГРО-ОВЕН" – 422,63 / 128,49 тонн, ТОВ "ВВК ГРУП" – 98,40 / 29,92 тонн, ФГ "Улар" – 286,35 / 87,06 тонн, ТОВ "Агроль" – 101,85 / 30,96 тонн, ТОВ "Ріверсайд Груп" – 88,07 / 26,78 тонн, ТОВ "УПГ – Інвест" – 822,29 тонн (свіжа продукція).

Квоти на період з 1 жовтня по 31 грудня 2025 року розподілено наступним чином: ПрАТ "Миронівська птахофабрика" – 8 655,42 / 2 631,51 тонн, ТОВ "Вінницька птахофабрика" – 5 491,19 / 1 669,49 тонн, ТОВ "Птахокомплекс "Дніпровський" – 1 534,70 / 466,60 тонн, ТОВ "АГРО-ОВЕН" – 316,98 / 96,37 тонн, ТОВ "ВВК Груп" – 73,80 / 22,44 тонн, ФГ "Улар" – 214,76 / 65,29 тонн, ТОВ "Агроль"– 76,39 / 23,22 тонн, ТОВ "Ріверсайд Груп" – 66,05 / 20,08 тонн, ТОВ "УПГ – Інвест" – 616,71 тонн (свіжа продукція).

Крім того, резервний обсяг квоти у 1071 тонну буде розподілено між експортерами, які не здійснювали постачання зазначеної продукції до ЄС у січні–квітні 2025 року: 612 тонн – у період до 30 вересня 2025 року, 459 тонн – у період з 1 жовтня до 31 грудня 2025 року.

Як повідомлялося, Мінагрополітики відповідно до постанови Кабінету міністрів №1481 "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2025 рік зобов`язано проводити розподіл квот на товари "М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці: курей свійських (Gallus domesticus), качок, гусей, цесарок " та "М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці: курей свійських (Gallus domesticus), качок, гусей, цесарок, не розрізані на частини, морожені ".

Теги: #мясо #квоти #птиця

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