Інтерфакс-Україна
Економіка
20:24 06.06.2025

Відміна ATM у торгівлі з ЄС зачіпає 17 тарифних квот, Україна сподівається вирішити проблему днями – Свириденко

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Відміна ATM у торгівлі з ЄС зачіпає 17 тарифних квот, Україна сподівається вирішити проблему днями – Свириденко

Міністерство економіки підтвердило оцінку Нацбанку можливого зменшення експорту української продукції до ЄС у зв’язку з відміною з 6 червня автономних торгівельних заходів (англ. АТМ) та повернення до довоєнних квот у $800 млн, але сподівається уникнути цього найгіршого варіанту та досягти згоди про збільшення та усунення квот.

"Відсутність поступок з боку ЄС щодо перегляду квот зачіпає торгівлю обсягом у $3,5 млрд і може зменшити виручку на $800 млн. Але це найгірший і чорний сценарій.. Активні переговори тривають саме зараз і є прагнення завершити цю роботу найближчими днями", – написала перша віце-прем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко у Facebook.

Вона зазначила, що повернення до режиму торгівлі 2021 року з ЄС означає, що вся торгівля і далі лишається вільною у рамках угоди про зону вільної торгівлі (DCFTA), за винятком 40 категорій аграрної продукції, на які діють тарифні квоти.

Віце-прем’єр уточнила, що досвід торгівлі без обмежень показав, що в 17 з 40 тарифних квот обсяги торгівлі більші, ніж тарифна квота рівня 2021 року. Тому для 23 товарів відновлення квот не стане обмеженням — наприклад часник, якого за квоти у 500 тонн Україна експортувала минулого року 235 тонн.

Свириденко наголосила, що навіть в цих товарах відновлення квот лише частково вплине на обсяги торгівлі. Зокрема експорт кукурудзи в ЄС і до 2022 року сягав рекордних 14 млн тонн за формальної квоти в 650 тис. тонн, тому що ЄС не застосовує мита на імпорт кукурудзи взагалі (крім російської кукурудзи).

"Такий товар як мед експортується також і зі сплатою мита — цей феномен відомий від першого ж року застосування угоди про вільну торгівлю. Пшениця має глобальний попит", – додала глава Мінекономіки.

В той же час вона визнала, що існують товари, для яких відновлення тарифних квот буде зменшенням експорту, і найбільш показовим є експорт цукру, квота на який становить 20 тис. тонн при експорті у минулому році у 311 тис. тонн.

За словами Свириденко, фактичні зміни у торгівлі в перші тижні після відміни АТМ не будуть помітні навіть для експортерів чутливої продукції, тому що ЄС "обнулив" підрахунок обсягів для квотованих товарів і почав відлік наново.

"Звісно, вже за 2 місяці для таких товарів як сухе молоко чи томатна паста можуть виникнути проблеми з доступом на ринок. Тому так важливо завершити переговори про збільшення та усунення квот найближчими днями", – підкреслила перша віце-прем’єр.

Як повідомлялося, перші ATM набули чинності 4 червня 2022 року строком на рік, тимчасово скасувавши мита, квоти та торгові обмеження для українських товарів. Відтоді їх двічі продовжували: 6 червня 2023 року та 6 червня 2024-го, в останній раз – із введенням квот на безмитний експорт окремих товарів. На 2025 рік постановою Кабміна наразі квота на експорт цукру в ЄС встановлена на рівні 107,2 тис. тонн, м’яса свійської птиці – 57,1 тис. тонн.

В ЄС вже оголосили, що квотування у довоєнних обсягах повернулося з 6 червня і на період до кінця 2025 року становитиме 7/12 від річної квоти за DCFTA.

 

Теги: #квоти #єс #торгівля

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