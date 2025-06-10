Інтерфакс-Україна
Події
00:48 10.06.2025

Україна ввела квоти на експорт цукру та м’яса птиці в ЄС через завершення ATM

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Україна ввела квоту на експорт до Європейського Союзу у 2025 році цукру в розмірі 11 007,5 тонн, м’яса та їстівних субпродуктів свійської птиці: курей, качок, гусей та цесарок – 51 071 тонн, у тому числі заморожених – 11 655 тонн.

Відповідна постанова Кабінету міністрів №664 від 6 червня опублікована на урядовому порталі.

Згідно з нею, також встановлена квота 1 439 тонн на експорт в ЄС м’яса та їстівних субпродуктів індиків.

Як повідомлялося, з 6 червня цього року була припинена дія введених ЄС автономних торгівельних заходів (англ. АТМ) для України. Це означає повернення до умов торгівлі згідно із угодою про Зону вільної торгівлі (DCFTA) з квотами для окремих груп товарів. Перші ATM набули чинності 4 червня 2022 року строком на рік, тимчасово скасувавши мита, квоти та торгові обмеження для українських товарів. Відтоді їх двічі продовжували: 6 червня 2023 року та 6 червня 2024-го, в останній раз – із введенням квот на безмитний експорт окремих товарів. На 2025 рік постановою Кабміна квота на експорт цукру в ЄС на термін дії АТМ була встановлена на рівні 107,2 тис. тонн, м’яса свійської птиці – 57,1 тис. тонн.

В новій постанові зазначається, що ліцензування експорту цукру згідно із затвердженою квотою запроваджується до 5 серпня 2025 року. Обсяг цієї квоти розподіляється Мінагрополітики між експортерами цукру пропорційно фактичним обсягам його експорту в ЄС за перші 5 місяців 2025 року.

Ліцензування експорту м’яса свійської птиці та індиків запроваджується до 31 грудня 2025 року. При цьому обсяг квот розподіляється на період до 30 вересня в розмірі 30 000 тонн, а на період з 1 жовтня 2025 року до 31 грудня 2025 року в розмірі 22 500 тонн. Розподіл відбувається Мінагрополітики між експортерами пропорційно фактичним обсягам експорту зазначеної продукції в ЄС за перші 4 місяці 2025 року.

Резервний обсяг квоти (1 071 тонна) розподіляється між експортерами, які не здійснювали експорт зазначеної продукції, за 4 місяці 2025 року.

Джерело: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/684/31f/781/68431f78182b2096488829.pdf

Теги: #птиця #цукор #єс #квоти

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