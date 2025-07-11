Інтерфакс-Україна
Економіка
18:22 11.07.2025

Україна в рамках Food from Ukraine буде надавати гуманітарну допомогу продуктами харчування

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Україна в рамках Food from Ukraine буде надавати гуманітарну допомогу продуктами харчування

Попри четвертий рік війни, прямі втрати агросектору у понад $83,9 млрд та заміновані території, Україна доводить свою стійкість, заявив міністр аграрної політики на продовольства Віталій Коваль на панельній дискусії Конференції з відновлення України – "Покращення глобальної продовольчої безпеки разом з Україною" у Римі в п`ятницю.

"Ми - надійний постачальник для світу і залишаємося опорою для біля 400 мільйонів людей на різних континентах. З травня 2022 року завдяки "Шляхам солідарності" та новому чорноморському коридору Україна експортувала 197 млн тонн агропродукції, не зірвавши жодного контракту", - процитувала його виступ пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Міністр наголосив, що Україна прагне перейти від сировиної моделі економіки до виготовлення продуктів. Наразі Україна переробляє лише близько 26% аграрної продукції при потенціалі 68%. Це означатиме +4% до ВВП, модернізацію сільських територій і тисячі робочих місць.

Коваль зазначив, що ініціатива президента України Grain from Ukraine вже допомогла вберегти від голоду понад 20 мільйонів людей у найвразливіших країнах. Він анонсував наступний проєкт Food from Ukraine, в рамках якої Україна відправлятиме гуманітарну допомогу не лише у вигляді зерна, а й продуктів глибокої переробки, створених на українських заводах.

Міністр агрополітики вказав на важливість подальшої підтримки міжнародних партнерів, інвестування у відновлення українського агросектору.

Коваль також запросив партнерів приєднатися до наступного саміту Grain from Ukraine, який відбудеться 22 листопада 2025 року в Києві.

 

Теги: #мінагрополітики #коваль #продовольство #гумдопомога

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