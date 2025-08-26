Інтерфакс-Україна
Події
12:41 26.08.2025

Ексміністр агрополітики Коваль очолив рівненське відділення Федерації роботодавців

1 хв читати
Ексміністр агрополітики Коваль очолив рівненське відділення Федерації роботодавців
Фото: https://www.facebook.com/UkrainianEmployers

Ексміністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль очолив Рівненське обласне об’єднання організацій роботодавців "Роботодавці Рівненщини", повідомила пресслужба Федерації роботодавців України (ФРУ) у Facebook.

Згідно з повідомленням, нового керівника великому бізнесу Рівненщини представили голова ради ФРУ Дмитро Олійник та генеральний директор ФРУ Руслан Іллічов.

Вони привітали Коваля, а також подякували його попереднику Михайлу Кривку за багаторічне лідерство в об`єднанні роботодавців Рівненської області.

Коваль анонсував перезавантаження роботи обласного відділення, назвив –поміж пріоритетів підтримку та розвиток регіонального бізнесу, пошук нових можливостей для підприємств, створення робочих місць і сприяння економічному зростанню.

"Вірю, що спільними зусиллями ми зможемо зробити значний внесок у розвиток економіки Рівненщини та України", — наголосив Коваль під час представлення.

Віталій Коваль у 2019-2023 рр. очолював Рівненську обласну державну адміністрацію, 2023-2024 року був головою Фонду державного майна України, після чого до липня 2025 року обіймав посаду міністра аграрної політики та продовольства України.

Теги: #коваль #роботодавці_рівненщини #фру

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:05 26.08.2025
Бережна має намір бути присутньою на церемонії перепоховання останків, виявлених у колишньому селі Пужники

Бережна має намір бути присутньою на церемонії перепоховання останків, виявлених у колишньому селі Пужники

12:36 08.08.2025
ФРУ закликала Міненерго та Мінекономіки не допустити підвищення тарифів на е/е

ФРУ закликала Міненерго та Мінекономіки не допустити підвищення тарифів на е/е

09:31 30.07.2025
Україна і Польща узгодила організаційні питання наступного етапу пошуково-ексгумаційних робіт

Україна і Польща узгодила організаційні питання наступного етапу пошуково-ексгумаційних робіт

15:56 17.07.2025
Коваль: Іду далі з новими цілями і вірою в нашу землю, людей і перемогу

Коваль: Іду далі з новими цілями і вірою в нашу землю, людей і перемогу

18:22 11.07.2025
Україна в рамках Food from Ukraine буде надавати гуманітарну допомогу продуктами харчування

Україна в рамках Food from Ukraine буде надавати гуманітарну допомогу продуктами харчування

18:11 07.07.2025
Галузеві та бізнес асоціації заявили про підтримку концепту Defence City – пресслужба ФРУ

Галузеві та бізнес асоціації заявили про підтримку концепту Defence City – пресслужба ФРУ

19:08 27.06.2025
Членами розширеної Ради підприємництва стали 77 бізнесменів, Єрмак, Свириденко, бізнес-омбудсмен, представник ФРУ, секретарем – Каціон

Членами розширеної Ради підприємництва стали 77 бізнесменів, Єрмак, Свириденко, бізнес-омбудсмен, представник ФРУ, секретарем – Каціон

18:06 24.06.2025
Експортний потенціал галузі ветпрепаратів - понад $1,5 млрд на рік – міністр агрополітики

Експортний потенціал галузі ветпрепаратів - понад $1,5 млрд на рік – міністр агрополітики

13:05 21.04.2025
Українські виробники звернулись до Зеленського: звинувачують правоохоронців у тиску та захисті недоброчесних імпортерів

Українські виробники звернулись до Зеленського: звинувачують правоохоронців у тиску та захисті недоброчесних імпортерів

ВАЖЛИВЕ

За останні тижні із СЗЧ повернулося понад 1700 бійців, процес триває – директор ДБР

Зеленський і Келлог обговорили кроки, які можуть змусити РФ до реальних переговорів

Зеленський: важливо, щоб серед країн, які готові розмістити контингент в Україні, були головні лідери "Коаліції охочих"

Вето президента Навроцького залишає Україну без польських Starlink – віцепрем’єр Гавковський

Зеленський не вважає, що РФ йде на поступки

ОСТАННЄ

Дощі в Україні в середу майже припиняться, у четвер стрімко потепліє

США та РФ обговорили енергетичні угоди паралельно з останніми мирними переговорами щодо України – ЗМІ

Схему незаконних поставок медобладнання до РФ викрито в полтавській області – Офіс генпрокурора

Законопроєкт щодо криміналізації незаконного перетину кордону потребує доопрацювання — нардеп Фріз

Закордонні українці чекатимуть з отриманням множинного громадянства до завершення мобілізації - президент СКУ

ССО уразили об'єкти логістики на ТОТ Криму

Світовий конґрес Українців ініціює усунення неузгодженостей при запровадженні множинного громадянства

Інститут омбудсмана провів з апаратом уповноваженої з прав людини в РФ обмін листами військовополонених

Вадефуль: Путін повинен довести світові, що він готовий припинити війну проти України

Нові санкції ЄС не включатимуть обмеження на імпорт російських енергоносіїв - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА