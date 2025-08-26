Ексміністр агрополітики Коваль очолив рівненське відділення Федерації роботодавців

Фото: https://www.facebook.com/UkrainianEmployers

Ексміністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль очолив Рівненське обласне об’єднання організацій роботодавців "Роботодавці Рівненщини", повідомила пресслужба Федерації роботодавців України (ФРУ) у Facebook.

Згідно з повідомленням, нового керівника великому бізнесу Рівненщини представили голова ради ФРУ Дмитро Олійник та генеральний директор ФРУ Руслан Іллічов.

Вони привітали Коваля, а також подякували його попереднику Михайлу Кривку за багаторічне лідерство в об`єднанні роботодавців Рівненської області.

Коваль анонсував перезавантаження роботи обласного відділення, назвив –поміж пріоритетів підтримку та розвиток регіонального бізнесу, пошук нових можливостей для підприємств, створення робочих місць і сприяння економічному зростанню.

"Вірю, що спільними зусиллями ми зможемо зробити значний внесок у розвиток економіки Рівненщини та України", — наголосив Коваль під час представлення.

Віталій Коваль у 2019-2023 рр. очолював Рівненську обласну державну адміністрацію, 2023-2024 року був головою Фонду державного майна України, після чого до липня 2025 року обіймав посаду міністра аграрної політики та продовольства України.