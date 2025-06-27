Членами розширеної Ради підприємництва стали 77 бізнесменів, Єрмак, Свириденко, бізнес-омбудсмен, представник ФРУ, секретарем – Каціон

До складу розширеної Ради підтримки підприємництва увійшли 77 бізнесменів, а також керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, перша віцепрем’єрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко, бізнес-омбудсмен Роман Ващук, голова Ради Федерації роботодавців України (ФРУ) Дмитро Олійник.

Згідно з указом президента України №421/2025, секретарем ради призначено радника керівника Офісу президента Юрія Каціона.

Указом також затверджений Склад Ради підтримки підприємництва – 82 особи.

Як повідомлялося, раніше до створеної 2024 року Ради бізнесу під час війни при президентові України входили сім підприємців: співзасновник ТОВ "Нетпік" Артем Бородатюк, співзасновник ТОВ "Фінтех Бенд" і monobank Олег Гороховський, президент ТОВ "Біофарма Плазма" Костянтин Єфименко, член ради представників Асоціації "Інформаційні технології України" та співвласник ТОВ "Софтсерв" Тарас Кицмей, президент Спілки українських підприємців (СУП), співвласник ТОВ "Нова пошта" В’ячеслав Климов, член ради директорів СУП і співвласник ТОВ "Аджакс Сістемс Манюфекчурінг" (Ajax Systems) Олександр Конотопський і голова Ради ФРУ Дмитро Олійник.

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