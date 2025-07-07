Інтерфакс-Україна
Економіка
18:11 07.07.2025

Галузеві та бізнес асоціації заявили про підтримку концепту Defence City – пресслужба ФРУ

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Галузеві та бізнес асоціації заявили про підтримку концепту Defence City – пресслужба ФРУ

Галузеві та бізнесові асоціації, що об’єднують біля 500 підприємств ОПК, заявили про підтримку концепту Defence City та закликають Верховну Раду прийняти відповідний пакет законопроєктів у першому читанні, повідомляє Федерації работодавців Україна (ФРУ).

"В українських реаліях війни розвиток оборонних індустрій – чинник збереження незалежності в умовах, коли глобальні виклики змушують покладатися на власні сили", йдеться в пресрелізі ФРУ в понеділок з посиланням на заяву заяві лідерів галузевих асоціацій ОПК і загальнонаціональних об’єднань підприємців та бізнесу, дотичних до забезпечення сил безпеки та оборони.

Підписанти заяви, за інформацією ФРУ, вважають, що після експертного доопрацювання до другого читання і подальшого прийняття у цілому цей правовий режим стане стратегічним маркером посилення національного ОПК та обороноздатності держави

"Український ОПК забезпечує більше 40% ОВТ в оборонному балансі країни. Усвідомлюємо, що потреби країни диктують інші масштаби виробництва, ми готові їх опанувати. Але – розраховуємо на підтримку держави в питаннях дерегуляції і спрощення усього, що відволікає сили й ресурси", - зауважили автори звернення.

Вони підкреслюють, що Defence City — це не про пільги для окремого бізнесу і не про спроби уникнути відповідальності, а "системна інвестиція у національну безпеку та стійкість держави".

В пресрелізі зазначаєься, що автори звернення закликають ВРУ, Міноборони, експертні, галузеві та бізнесові спільноти, а також громадських активістів об’єднати зусилля, аби пакет Defence City ухвалити у першому читанні, з урахуванням пропозицій виробників озброєння та учасників ринку.

Наразі заяву підписали очільники Федерації роботодавців України (ФРУ), "ФРУ Дефенс", ⁠НАУДІ, ⁠Ліга оборонних підприємств, ⁠Український кластер подвійних технологій, ⁠15 регіональних та галузевих організацій роботодавців та асоціацій, які є членами "ФРУ Дефенс".

"Загалом ці організації та установи об’єднують біля 500 підприємств в сфері ОПК. Звернення відкрите до підписання іншими стейкхолдерами ОПК", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, голова фракції правлячої партії "Слуга народу" Давид Арахамія та голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подали в червні на реєстрацію у Верховну Раду розроблений разом з Мініоборони пакет законопроєктів про Defence City, який передбачає пільгові умови роботи для підприємств оборонно-промислового комплексу.

Пакет, зокрема, передбачає низку податкових та митних пільг, спрощений експортний контроль для військових технологій, додаткові гарантії захисту у межах кримінального процесу, підтримку в релокації та можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду та валютних операцій.

Передбачається, що перелік резидентів Defence City формуватиме і вестиме Міноборони. Цей перелік, звітність підприємств ОПК та інформація про них матимуть обмежений доступ.

Водночас Громадська антикорупційна рада при Міноборони закликає Раду не допустити ухвалення пакета цих законопроєктів і стверджує, що він не вирішує проблему розвитку ОПК, при цьому створюючи нові корупційні ризики та загрози для безпеки.

Теги: #опк #defence_city #фру

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