Галузеві та бізнес асоціації заявили про підтримку концепту Defence City – пресслужба ФРУ
Галузеві та бізнесові асоціації, що об’єднують біля 500 підприємств ОПК, заявили про підтримку концепту Defence City та закликають Верховну Раду прийняти відповідний пакет законопроєктів у першому читанні, повідомляє Федерації работодавців Україна (ФРУ).
"В українських реаліях війни розвиток оборонних індустрій – чинник збереження незалежності в умовах, коли глобальні виклики змушують покладатися на власні сили", йдеться в пресрелізі ФРУ в понеділок з посиланням на заяву заяві лідерів галузевих асоціацій ОПК і загальнонаціональних об’єднань підприємців та бізнесу, дотичних до забезпечення сил безпеки та оборони.
Підписанти заяви, за інформацією ФРУ, вважають, що після експертного доопрацювання до другого читання і подальшого прийняття у цілому цей правовий режим стане стратегічним маркером посилення національного ОПК та обороноздатності держави
"Український ОПК забезпечує більше 40% ОВТ в оборонному балансі країни. Усвідомлюємо, що потреби країни диктують інші масштаби виробництва, ми готові їх опанувати. Але – розраховуємо на підтримку держави в питаннях дерегуляції і спрощення усього, що відволікає сили й ресурси", - зауважили автори звернення.
Вони підкреслюють, що Defence City — це не про пільги для окремого бізнесу і не про спроби уникнути відповідальності, а "системна інвестиція у національну безпеку та стійкість держави".
В пресрелізі зазначаєься, що автори звернення закликають ВРУ, Міноборони, експертні, галузеві та бізнесові спільноти, а також громадських активістів об’єднати зусилля, аби пакет Defence City ухвалити у першому читанні, з урахуванням пропозицій виробників озброєння та учасників ринку.
Наразі заяву підписали очільники Федерації роботодавців України (ФРУ), "ФРУ Дефенс", НАУДІ, Ліга оборонних підприємств, Український кластер подвійних технологій, 15 регіональних та галузевих організацій роботодавців та асоціацій, які є членами "ФРУ Дефенс".
"Загалом ці організації та установи об’єднують біля 500 підприємств в сфері ОПК. Звернення відкрите до підписання іншими стейкхолдерами ОПК", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, голова фракції правлячої партії "Слуга народу" Давид Арахамія та голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подали в червні на реєстрацію у Верховну Раду розроблений разом з Мініоборони пакет законопроєктів про Defence City, який передбачає пільгові умови роботи для підприємств оборонно-промислового комплексу.
Пакет, зокрема, передбачає низку податкових та митних пільг, спрощений експортний контроль для військових технологій, додаткові гарантії захисту у межах кримінального процесу, підтримку в релокації та можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду та валютних операцій.
Передбачається, що перелік резидентів Defence City формуватиме і вестиме Міноборони. Цей перелік, звітність підприємств ОПК та інформація про них матимуть обмежений доступ.
Водночас Громадська антикорупційна рада при Міноборони закликає Раду не допустити ухвалення пакета цих законопроєктів і стверджує, що він не вирішує проблему розвитку ОПК, при цьому створюючи нові корупційні ризики та загрози для безпеки.