Інтерфакс-Україна
Економіка
12:36 08.08.2025

ФРУ закликала Міненерго та Мінекономіки не допустити підвищення тарифів на е/е

Федерація роботодавців України (ФРУ) закликала Міністерство енергетики України і Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства не допустити підвищення тарифів обленерго.

Згідно із заявою ФРУ, яка є в розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", наслідком запланованого на 1 вересня 2025 року підвищення тарифів на розподіл електричної енергії стане зупинка промислових підприємств, скорочення працівників, а також зниження податкових надходжень в умовах дефіцитного бюджету.

ФРУ звернулася до Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Міністерства енергетики та Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

"У разі пропонованого зростання тарифів витрати українських підприємств зростуть більш ніж на 15 млрд грн. Такий додатковий фінансовий тягар на бізнес під час війни може призвести до негативних наслідків для національної економіки", - констатується у документі.

ФРУ зазначає, що через російську агресію нищиться інфраструктура, логістичні вузли, обладнання та цілі виробничі комплекси українських підприємств. В таких складних умовах стабільність роботи промисловості надважлива в контексті поточного забезпечення Збройних сил України та інших військових формувань, допомоги населенню та подальших планів з відновлення руйнувань, які зазнала держава.

"На тлі війни та зростання вартості електричної енергії подальше зростання тарифів на розподіл електричної енергії матиме негативний вплив на відновлення та розвиток української економіки", - підкреслюють у асоціації.

ФРУ наголосила, що наразі вартість електроенергії в Україні є однією з найвищих в Європі, а також звернула увагу на відсутність детальних розрахунків та обґрунтувань від ОСР та відкритих обговорень/публічних консультацій питань щодо необхідності встановлення тарифів. Це значно ускладнює аналіз структури витрат на розподіл електроенергії та оцінку потенційних наслідків для промислових споживачів, йдеться у зверненні.

Зважаючи на ці аргументи, ФРУ просить зберегти рівень тарифів на послуги з розподілу е/е на чинному рівні.

Як повідомлялося, ⁠28 липня на офіційному сайті НКРЕКП було оприлюднено проєкти постанов щодо змін тарифів на послуги з розподілу е/е, тобто тарифи обленерго. Зростання тарифів заплановане залежно від кожного окремого ОСР у межах 0,56–24,88% для споживачів та операторів установок зберігання енергії для першого класу напруги та 1,19–47,01% - для другого класу напруги.

25 липня 2025 року НКРЕКП підвищила в 1,6 раза граничні ціни на РДН та ВДР з 17:00 до 23:00.

