Бережна має намір бути присутньою на церемонії перепоховання останків, виявлених у колишньому селі Пужники

Фото: МКСК

В.о. міністра культури та стратегічних комунікацій України Тетяна Бережна і голова комісії із закордонних справ Сейму Польщі, головою Ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль обговорили важливість участі міністрів культури України та Польщі в спільній церемонії перепоховання останків, виявлених у колишньому селі Пужники Тернопільської області.

"Павел Коваль високо оцінив прогрес у проведенні спільних українсько-польських пошуково-ексгумаційних робіт в Тернопільській та Львівській областях. Також він підкреслив важливість участі міністрів культури України та Польщі в спільній церемонії перепоховання останків, виявлених під час пошукових робіт на території колишнього села Пужники на Тернопільщині", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що Бережна підтвердила намір бути присутньою на церемонії перепоховання, підкресливши її гуманітарне значення.

"Це глибокий жест взаємної поваги, який демонструє: навіть попри різні погляди на окремі історичні події, ми здатні обʼєднуватися навколо вшанування пам’яті. Це не лише символ, а й конкретне свідчення діалогу, який слід продовжувати", - додала вона.

Як повідомлялося, на початку травня стало відомо, що на місці проведення ексгумаційних робіт у колишньому селі Пужники на Тернопільщині виявлено останки 42 людей. Вони будуть перепоховані відповідно до християнських традицій. Місце для цього вже визначене.