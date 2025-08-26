Інтерфакс-Україна
Події
10:05 26.08.2025

Бережна має намір бути присутньою на церемонії перепоховання останків, виявлених у колишньому селі Пужники

1 хв читати
Бережна має намір бути присутньою на церемонії перепоховання останків, виявлених у колишньому селі Пужники
Фото: МКСК

В.о. міністра культури та стратегічних комунікацій України Тетяна Бережна і голова комісії із закордонних справ Сейму Польщі, головою Ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль обговорили важливість участі міністрів культури України та Польщі в спільній церемонії перепоховання останків, виявлених у колишньому селі Пужники Тернопільської області.

"Павел Коваль високо оцінив прогрес у проведенні спільних українсько-польських пошуково-ексгумаційних робіт в Тернопільській та Львівській областях. Також він підкреслив важливість участі міністрів культури України та Польщі в спільній церемонії перепоховання останків, виявлених під час пошукових робіт на території колишнього села Пужники на Тернопільщині", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що Бережна підтвердила намір бути присутньою на церемонії перепоховання, підкресливши її гуманітарне значення.

"Це глибокий жест взаємної поваги, який демонструє: навіть попри різні погляди на окремі історичні події, ми здатні обʼєднуватися навколо вшанування пам’яті. Це не лише символ, а й конкретне свідчення діалогу, який слід продовжувати", - додала вона.

Як повідомлялося, на початку травня стало відомо, що на місці проведення ексгумаційних робіт у колишньому селі Пужники на Тернопільщині виявлено останки 42 людей. Вони будуть перепоховані відповідно до християнських традицій. Місце для цього вже визначене.

Теги: #церемонія #коваль #бережна #перепоховання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:33 18.08.2025
Процес розділення Мінкультури і страткомунікацій має завершитися до кінця 2025р, розраховує Бережна

Процес розділення Мінкультури і страткомунікацій має завершитися до кінця 2025р, розраховує Бережна

09:39 05.08.2025
Мінкультури в Японії порушило питання створення Технічного фонду підтримки регіональних медіа України

Мінкультури в Японії порушило питання створення Технічного фонду підтримки регіональних медіа України

11:38 03.08.2025
В Мінкультури обговорюють створення професійної спільноти театральних критиків

В Мінкультури обговорюють створення професійної спільноти театральних критиків

09:31 30.07.2025
Україна і Польща узгодила організаційні питання наступного етапу пошуково-ексгумаційних робіт

Україна і Польща узгодила організаційні питання наступного етапу пошуково-ексгумаційних робіт

09:09 30.07.2025
Свириденко: завдання Бережної - навести лад у системі і забезпечити чіткий діалог із культурною спільнотою

Свириденко: завдання Бережної - навести лад у системі і забезпечити чіткий діалог із культурною спільнотою

10:38 29.07.2025
Бережна: Я дуже хочу бути депутатом Європарламенту від України

Бережна: Я дуже хочу бути депутатом Європарламенту від України

10:06 29.07.2025
Бережна: Розвиток культури є елементом національної безпеки

Бережна: Розвиток культури є елементом національної безпеки

15:56 17.07.2025
Коваль: Іду далі з новими цілями і вірою в нашу землю, людей і перемогу

Коваль: Іду далі з новими цілями і вірою в нашу землю, людей і перемогу

18:22 11.07.2025
Україна в рамках Food from Ukraine буде надавати гуманітарну допомогу продуктами харчування

Україна в рамках Food from Ukraine буде надавати гуманітарну допомогу продуктами харчування

18:06 24.06.2025
Експортний потенціал галузі ветпрепаратів - понад $1,5 млрд на рік – міністр агрополітики

Експортний потенціал галузі ветпрепаратів - понад $1,5 млрд на рік – міністр агрополітики

ВАЖЛИВЕ

За останні тижні із СЗЧ повернулося понад 1700 бійців, процес триває – директор ДБР

Зеленський і Келлог обговорили кроки, які можуть змусити РФ до реальних переговорів

Зеленський: важливо, щоб серед країн, які готові розмістити контингент в Україні, були головні лідери "Коаліції охочих"

Вето президента Навроцького залишає Україну без польських Starlink – віцепрем’єр Гавковський

Зеленський не вважає, що РФ йде на поступки

ОСТАННЄ

Інститут омбудсмана провів з апаратом уповноваженої з прав людини в РФ обмін листами військовополонених

Вадефуль: Путін повинен довести світові, що він готовий припинити війну проти України

Нові санкції ЄС не включатимуть обмеження на імпорт російських енергоносіїв - ЗМІ

Через ворожі обстріли Донеччини загинула 1 людина, ще 6 – поранені – ОВА

За останні тижні із СЗЧ повернулося понад 1700 бійців, процес триває – директор ДБР

Єрмак повідомив про повернення з окупованої території ще однієї дитини

Україна та Велика Британія спільно розвиватимуть систему реабілітації українських ветеранів

Спільна українсько-польська експедиція завершує пошуково-ексгумаційні роботи у Львові - Мінкультури

Осередки пожеж на Сумщині локалізовані – ДСНС

ПС ЗСУ: Збито 47 ворожих БпЛА із 59, є влучання у 9 локаціях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА