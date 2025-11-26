Фото: НВМК

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо перепоховання загиблих військовослужбовців, які захищали Україну, зокрема, тих, чиї тіла виявлені на звільнених від російської окупації територіях, повідомила пресслужба Верховної Ради

"Закон встановлює чіткий правовий механізм перепоховання осіб або їхніх останків після ідентифікації (встановлення). Перепоховання здійснюється одноразово за рахунок джерел, передбачених Законом для їх поховання", - йдеться у повідомленні парламенту у телеграм-каналі у середу.

Як випливає з картки відповідного законопроєкту на сайті парламенту, закон, ініційований Кабінетом міністрів, було прийнято Верховною Радою 23 жовтня 2025р.

Закон вносить зміни до статей 14, 21, 25 Закону України "Про поховання та похоронну справу" і вдосконалює основні процедурні аспекти, пов’язані із перепохованням померлих (загиблих) осіб, передусім загиблих осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, у разі ідентифікації (встановлення) осіб, невпізнані останки яких раніше поховано.