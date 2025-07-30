Інтерфакс-Україна
Події
09:31 30.07.2025

Україна і Польща узгодила організаційні питання наступного етапу пошуково-ексгумаційних робіт

2 хв читати
Україна і Польща узгодила організаційні питання наступного етапу пошуково-ексгумаційних робіт
Фото: Unsplash

Представники Міністерства культури та стратегічних комунікацій України та Українського інституту національної пам’яті (УІНП) провели зустріч з делегацією Республіки Польща, очолюваною головою Ради співробітництва з Україною Павлом Ковалем.

"Сторони обговорили подальшу співпрацю у сфері збереження культурної спадщини та історичної пам’яті, зокрема питання проведення пошуково-ексгумаційних робіт на території України та Польщі, протидії незаконному вивезенню культурних цінностей і розвитку інституційної взаємодії", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що однією із центральних тем зустрічі стало узгодження організаційних питань наступного етапу пошуково-ексгумаційних робіт на території України та Польщі відповідно. 

Своєю чергою Павло Коваль наголосив на важливості продовження співпраці у гуманітарній сфері, зокрема щодо захисту культурної спадщини.

"Однією з ключових ініціатив, озвучених під час зустрічі, стала пропозиція створити окрему платформу для залучення міжнародних донорів до проєктів із захисту культурної спадщини України та підтримки відповідних інституцій. Він також запропонував посилити культурний компонент у межах майбутньої Конференції з питань відновлення України (URC2026), яка пройде наступного року у Варшаві, та ініціювати нові академічні й дослідницькі формати — від професійних конференцій до можливого Польсько-Українського історичного Конгресу", - йдеться в повідомленні.

Серед іншого, зазначається, що сторони засвідчили спільну зацікавленість у продовженні відкритого діалогу, підготовці наступних засідань робочої групи з питань національної пам’яті та активному залученні як інституцій, так і наукової спільноти до збереження історичної спадщини обох країн.

Як повідомлялося, на початку травня стало відомо, що на місці проведення ексгумаційних робіт у колишньому селі Пужники на Тернопільщині виявлено останки 42 людей.

У червні Україна передала дозвіл польській стороні на проведення ексгумаційних робіт на території колишнього села Збоїська.

Теги: #польща #коваль #мінкультури #уінп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:09 30.07.2025
Свириденко: завдання Бережної - навести лад у системі і забезпечити чіткий діалог із культурною спільнотою

Свириденко: завдання Бережної - навести лад у системі і забезпечити чіткий діалог із культурною спільнотою

19:33 29.07.2025
Туск: У Польщі затримано 32 особи, підозрювані у співпраці з російськими спецслужбами

Туск: У Польщі затримано 32 особи, підозрювані у співпраці з російськими спецслужбами

19:26 29.07.2025
Туск: У Польщі затримано 32 особи, підозрювані у співпраці з російськими спецслужбами

Туск: У Польщі затримано 32 особи, підозрювані у співпраці з російськими спецслужбами

17:44 29.07.2025
Сибіга вдячний Польщі за налаштованість на тісну співпрацю заради спільного майбутнього в ЄС і НАТО

Сибіга вдячний Польщі за налаштованість на тісну співпрацю заради спільного майбутнього в ЄС і НАТО

10:06 29.07.2025
Бережна: Розвиток культури є елементом національної безпеки

Бережна: Розвиток культури є елементом національної безпеки

19:10 28.07.2025
Unimot братиме участь в проєкті по роботі з дронами PZL Defense та планує інвестувати в нього близько $110 тис.

Unimot братиме участь в проєкті по роботі з дронами PZL Defense та планує інвестувати в нього близько $110 тис.

09:16 28.07.2025
Авіація НАТО піднімалася в повітря через ракетні атаки РФ по Україні

Авіація НАТО піднімалася в повітря через ракетні атаки РФ по Україні

05:51 28.07.2025
Польща підняла авіацію через ракетні удари Росії по Україні

Польща підняла авіацію через ракетні удари Росії по Україні

17:56 25.07.2025
Скасування рішень про перейменування вулиць на честь захисників України неприпустиме – УІНП

Скасування рішень про перейменування вулиць на честь захисників України неприпустиме – УІНП

13:56 23.07.2025
Галузевий держархів УІНП необхідно передати до сфери управління Укрдержархіву - Хромов

Галузевий держархів УІНП необхідно передати до сфери управління Укрдержархіву - Хромов

ВАЖЛИВЕ

РФ вдарила по навчальному підрозділу сухопутних військ ЗСУ, три жертви та 18 постраждалих

Трамп зменшив дедлайн для Росії до 10 днів

Свириденко: ситуація із зовнішнім фінансуванням повністю контрольована

Є зміни до бюджету, щоб гарантувати всі необхідні виплати воїнам та рідним полеглих воїнів - Зеленський

Протягом тижня на рахунки виробників дронів в Україні надійдуть ще EUR400 млн - Зеленський

ОСТАННЄ

Голова АРМА Дума написала заяву на звільнення

Ворог атакував Україну 78-ма ударними БпЛА, зафіксовано влучання 27 БпЛА у 7 локаціях - ПС

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів 6 загиблих і 8 постраждалих за добу

Українці можуть залишитися в США до кінця війни, заявив Трамп

Ворог атакував залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині, деякі потяги прямуватимуть зміненим маршрутом

Нові санкції проти РФ знищать будь-який російський наратив – Єрмак

У Німеччині сталася авіакатастрофа військового гелікоптера, двоє загиблих та один безвісти зниклий

Унаслідок атаки ворожих БпЛА постраждали дві людини та загинула худоба на Дніпропетровщині

Окупанти за добу втратили 890 осіб та 67 од. спецтехніки

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА