Україна і Польща узгодила організаційні питання наступного етапу пошуково-ексгумаційних робіт

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Представники Міністерства культури та стратегічних комунікацій України та Українського інституту національної пам’яті (УІНП) провели зустріч з делегацією Республіки Польща, очолюваною головою Ради співробітництва з Україною Павлом Ковалем.

"Сторони обговорили подальшу співпрацю у сфері збереження культурної спадщини та історичної пам’яті, зокрема питання проведення пошуково-ексгумаційних робіт на території України та Польщі, протидії незаконному вивезенню культурних цінностей і розвитку інституційної взаємодії", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що однією із центральних тем зустрічі стало узгодження організаційних питань наступного етапу пошуково-ексгумаційних робіт на території України та Польщі відповідно.

Своєю чергою Павло Коваль наголосив на важливості продовження співпраці у гуманітарній сфері, зокрема щодо захисту культурної спадщини.

"Однією з ключових ініціатив, озвучених під час зустрічі, стала пропозиція створити окрему платформу для залучення міжнародних донорів до проєктів із захисту культурної спадщини України та підтримки відповідних інституцій. Він також запропонував посилити культурний компонент у межах майбутньої Конференції з питань відновлення України (URC2026), яка пройде наступного року у Варшаві, та ініціювати нові академічні й дослідницькі формати — від професійних конференцій до можливого Польсько-Українського історичного Конгресу", - йдеться в повідомленні.

Серед іншого, зазначається, що сторони засвідчили спільну зацікавленість у продовженні відкритого діалогу, підготовці наступних засідань робочої групи з питань національної пам’яті та активному залученні як інституцій, так і наукової спільноти до збереження історичної спадщини обох країн.

Як повідомлялося, на початку травня стало відомо, що на місці проведення ексгумаційних робіт у колишньому селі Пужники на Тернопільщині виявлено останки 42 людей.

У червні Україна передала дозвіл польській стороні на проведення ексгумаційних робіт на території колишнього села Збоїська.