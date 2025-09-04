Інтерфакс-Україна
Економіка
10:57 04.09.2025

Основні проблеми агросектора: війна, кліматичні зміни і повернення квот на експорт агропродукції в ЄС

Перед агросектором наразі стоять декілька викликів, найважливіші серед яких продовження війни і кліматичні зміни, а також повернення квот та обмежень для експорту агропродукції до Європейського Союзу повідомив заступник міністра економіки, довкілля і сільського господарства Тарас Висоцький на конференції "Ефективне управління агрокомпаніями" (LFM25).

"Бачимо, як оновлюються правила гри. Агро – це експортоорієнтований сектор. Влітку 2025 року зупинилася дія автономних торгівельних заходів, тобто безлімітного фактично доступу до європейського ринку, повернулися квоти і обмеження. Це те, що можна віднести до категорії викликів", - сказав він і додав, що уряд та аграрна спільнота активно напрацьовує реакцію на ці виклики.

Висоцький в якості конструктивного прикладу реакції, зокрема, на посуху, навів реформу зрошення та розвитку меліорації.

"Цього тижня президент підписав закон, який дозволяє 1 жовтня абсолютно швидко передавати всі мережі організаціям водокористувачів, запускається новий вид програми підтримки. Зрошення буде швидко рухатися", - зазначив він і закликав всіх зацікавлених долучатися до реалізації реформи зрошення.

Висоцький підкреслив, що Україна сформувала власне бачення нових правил торгівлі з Європейським Союзом. Ці оновлення, за його інформацією, мають офіційно затвердити у вересні. Йдеться про розширені квоти, які мають вступити у дію.

Крім того, уряд, завершує формування перемовних позицій для вступу України в Європейський Союз і працює над тим, щоб "євроінтеграція була не викликом, а перш за все новими можливостями розвитку", повідомив заступник міністра.

Він зауважив, що всі наведені шляхи вирішення викликів є прикладами співпраці уряду та аграрної громадськості і відзначив важливість розвитку галузевих громадських асоціацій, які дозволяють Україні залишатися сильною і стійкою і, незважаючи на всі обставини, рухатися вперед і розвиватися.

