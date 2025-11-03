Інтерфакс-Україна
Економіка
10:55 03.11.2025

Зеленський підписав євроінтеграційний закон щодо держпідтримки агросектору

Президент України Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний закон №4619-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо організаційних засад здійснення підтримки в аграрному секторі", який передбачає створення Виплатної агенції, що адмініструватиме, контролюватиме та моніторитиме всі програми підтримки в аграрному секторі, повідомляється у картці відповідного законопроєкта №13202-1 на сайті Верховної Ради.

"Виплатна агенція сприятиме справедливому розподілу допомоги між усіма категоріями сільгоспвиробників, підвищить довіру до системи державної підтримки, а також дозволить ефективно використовувати як бюджетні ресурси, так і міжнародну допомогу, що надходить для відновлення та розвитку аграрної галузі. Передбачено прозорий та ефективний механізм надання державної підтримки", - повідомляється в телеграм-каналі Верховної Ради в понеділок.

В парламенті зазначають, що запровадження такої інституції відповідає європейським стандартам і є ключовим елементом гармонізації законодавства України з правом ЄС.

Як повідомлялося, законопроєкт був внесений до Верховної Ради 7 травня поточного року, 17 червня прийнято за основу із скороченням строку підготовки, а 8 жовтня ухвалено в другому читанні та в цілому.

"Він спрямований на виконання зобов’язань України в межах Угоди про асоціацію, а також на реалізацію ініціативи Європейського Союзу Ukraine Facility. Мета закону - комплексне приведення механізмів державної підтримки сільського господарства України до стандартів ЄС", - повідомили в Офісі віцепрем’єра з європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Закон передбачає створення Виплатної агенції - незалежної інституції, відповідальної за розподіл, адміністрування та моніторинг фінансової допомоги в аграрному секторі; запровадження Системи сільськогосподарських даних (ССД, FSDN) - цифрового інструменту для збору, обробки та аналізу даних щодо сталого розвитку фермерських господарств, з урахуванням екологічних, економічних та 2 соціальних параметрів; впровадження Інтегрованої системи адміністрування та контролю (ІСАК, IACS) як єдиної інформаційної платформи для управління підтримкою в аграрному секторі, що дозволить підвищити якість контролю за наданням фінансування, зменшити фінансові ризики та забезпечити обґрунтоване планування бюджетних видатків; створення нормативно закріплених процедур планування та моніторингу реалізації аграрної політики як на центральному, так і на регіональному рівнях, що дозволить досягти координації дій органів державної влади, посилити інституційну спроможність та гарантувати ефективність впровадження політики відповідно до вимог ЄС.

Крім того, закон впроваджує окремі норми Регламентів (ЄС) 2021/2115 та 2021/2116, які регулюють аграрну політику ЄС. "Йдеться про державну підтримку сільського господарства, фінансове управління, розвиток сільських територій, охорону довкілля та продовольчу безпеку. Особливий акцент робиться на тому, щоб бюджетні й міжнародні кошти використовувалися прозоро та ефективно, адже це одна з основних вимог ЄС. Це дозволить Україні отримати розширений доступ до інструментів фінансування ЄС", - йдеться в повідомленні.

Законом запроваджено три рівні контролю - автоматизований, документальний та фізичний. Така модель мінімізує корупційні ризики й дає можливість виявляти порушення безпосередньо під час виплат. Порушники умов підтримки зобов’язані будуть повернути кошти та тимчасово втратять право на участь у програмах.

За розрахунками Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства, після запуску ІСАК у 2027 році рівень прозорості розподілу аграрних коштів зросте на 60%, а обсяг нецільових виплат зменшиться утричі.

https://t.me/verkhovnaradaukrainy/85560

https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/56377

 

