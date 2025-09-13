Інтерфакс-Україна
Політика
21:18 13.09.2025

Атаки РФ на американське підприємство в Україні та Польщу залишились без належної відповіді – Келлог

2 хв читати
Атаки РФ на американське підприємство в Україні та Польщу залишились без належної відповіді – Келлог

Спецпредставник президента США Кіт Келлог вважає невипадковими здійснені Росією ракетну атаку на американський завод Flex у Мукачеві Закарпатської області та дроновий нальот на Польщу та вважає, що вони не отримали належної відповіді.

"Це один з тих моментів, коли ви запитуєте себе: яке повідомлення вам надсилають, хто, а потім ви повинні відповісти… Має бути розуміння наслідків, і зараз, я б сказав, що ми не маємо відповіді", – сказав він на щорічної конференції YES "Як нам завершити війну", яку організував у Києві 12-13 вересня Фонд Пінчука.

Перед цим президент Американської торгової палати в Україні (AmCham) Андрій Гундер перед цим зазначив, що завод Flex був уражений двома ракетами, тож в асоціації розцінюють цей удар як сигнал, що принижують та знищують американський бізнес.

"Ми просимо підтримки приватного сектору… Ми отримуємо сигнал, що Україна відкрита для бізнесу, але нам потрібно захищати ці активи приватного сектору", – зауважив Гундер.

Келлог визнав, що США під час роботи над угодою щодо корисних копалин з Україною заявляли, що залучення американського бізнесу є фактично гарантією безпеки.

"Тож, коли ви робите такий коментар, вам краще бути готовим відповісти", – зазначив він, погодившись з тим, що саме американський завод Flex був ціллю атаки.

На його думку, не можна розглядати ці речі окремо, так само, як вважати, що приліт у Польщу 19 російських дронів протягом 7 годин випадковістю.

"З моєї точки зору, коли трапляються такі речі, це сигнал. Хтось посилає вам сигнал, і вам краще реагувати на цей сигнал… Путін не робить щось просто для того, щоб це зробити. Він посилає чіткий сигнал і очікує відповіді. Якою буде відповідь?", – наголосив спецпредставник президента США.

Він згадав історію, коли німецькі війська за Гітлера спочатку зайняли Рейнську область, потім були зайняті Судети у Чехословаччині, і все це залишилося без належної відповіді, а в результаті багато країн були втягнуті у Другу світову війну.

"Якщо ви цього не цінуєте і не цінуєте історію, ви йдете до Третьої світової війни, подобається вам це чи ні. І я думаю, що це те, що кожен повинен зрозуміти", – підсумував Келлог.

Теги: #росія #виклики #келлог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:07 13.09.2025
Спецпредставник США Келлог залишається оптимістом щодо перспектив врегулювання війни

Спецпредставник США Келлог залишається оптимістом щодо перспектив врегулювання війни

20:35 12.09.2025
Шмигаль і Келлог обговорили можливість передачі Україні нових систем Patriot

Шмигаль і Келлог обговорили можливість передачі Україні нових систем Patriot

19:20 12.09.2025
США запропонують G7 створити юридичний механізм для вилучення заморожених активів РФ

США запропонують G7 створити юридичний механізм для вилучення заморожених активів РФ

09:09 12.09.2025
Росія використовує історію в інтересах чинного уряду - Стубб

Росія використовує історію в інтересах чинного уряду - Стубб

09:05 12.09.2025
Потрібно значно більше зв’язків між країнами на рівні громад, щоб обмежувати вплив РФ, – Зеленський

Потрібно значно більше зв’язків між країнами на рівні громад, щоб обмежувати вплив РФ, – Зеленський

15:12 11.09.2025
Келлог прибув до Києва – ЗМІ

Келлог прибув до Києва – ЗМІ

13:11 11.09.2025
Найбільша загроза для Європи полягає у союзі між Росією та КНДР – Шмигаль

Найбільша загроза для Європи полягає у союзі між Росією та КНДР – Шмигаль

20:55 10.09.2025
Спецпредставник Келлог був на шляху до Польщі під час вторгнення російських безпілотників

Спецпредставник Келлог був на шляху до Польщі під час вторгнення російських безпілотників

19:04 10.09.2025
Конгрес США готовий ухвалити нові санкції проти РФ – сенатор Грем

Конгрес США готовий ухвалити нові санкції проти РФ – сенатор Грем

20:58 07.09.2025
Келлог: Удар РФ не сигналізує про їхній намір завершити війну дипломатичним шляхом

Келлог: Удар РФ не сигналізує про їхній намір завершити війну дипломатичним шляхом

ВАЖЛИВЕ

МЗС України на заяви Навроцького: обговорення майбутнього членства України в НАТО та ЄС не є передчасним

Навроцький: Україна у стані війни не може вступати до НАТО, питання членства у ЄС - передчасне

Зеленський: Я був би задоволений, якби вибори вже були

Рубіо, Віткофф і Венс увійдуть у коодинаційну групу зі сторони США щодо підготовки зустрічі з РФ – Зеленський

Трамп заявив про "великий прогрес" щодо РФ та назвав зустріч на Алясці чудовою

ОСТАННЄ

Порошенко обговорив з Сікорським власні розробки в сфері ОПК

Сікорський поки не бачить підстав для розриву дипвідносин з РФ

МЗС Чехії викликає російського посла для пояснень

Петиція за присвоєння Парубію звання Героя України набрала 25 тисяч голосів

Порошенко обговорив з головою комітету Європарламенту підтримку українського ОПК та використання російських активів

Відносна більшість українців за демократію, але під час війни тяжіють до наявності сильного лідера, – соцопитування КМІС

Європарламент схвалив резолюцію щодо звітів Єврокомісії за 2023-24 роки про прогрес України в реформах – Порошенко

Депутат Європарламенту Ґалер закликав розчистити шлях України до членства в ЄС, а Україну припинити санкції проти опозиції

ЄС готує 19-й пакет санкцій проти РФ у тісній координації із США - Кошта

МЗС України на заяви Навроцького: обговорення майбутнього членства України в НАТО та ЄС не є передчасним

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА