Атаки РФ на американське підприємство в Україні та Польщу залишились без належної відповіді – Келлог

Спецпредставник президента США Кіт Келлог вважає невипадковими здійснені Росією ракетну атаку на американський завод Flex у Мукачеві Закарпатської області та дроновий нальот на Польщу та вважає, що вони не отримали належної відповіді.

"Це один з тих моментів, коли ви запитуєте себе: яке повідомлення вам надсилають, хто, а потім ви повинні відповісти… Має бути розуміння наслідків, і зараз, я б сказав, що ми не маємо відповіді", – сказав він на щорічної конференції YES "Як нам завершити війну", яку організував у Києві 12-13 вересня Фонд Пінчука.

Перед цим президент Американської торгової палати в Україні (AmCham) Андрій Гундер перед цим зазначив, що завод Flex був уражений двома ракетами, тож в асоціації розцінюють цей удар як сигнал, що принижують та знищують американський бізнес.

"Ми просимо підтримки приватного сектору… Ми отримуємо сигнал, що Україна відкрита для бізнесу, але нам потрібно захищати ці активи приватного сектору", – зауважив Гундер.

Келлог визнав, що США під час роботи над угодою щодо корисних копалин з Україною заявляли, що залучення американського бізнесу є фактично гарантією безпеки.

"Тож, коли ви робите такий коментар, вам краще бути готовим відповісти", – зазначив він, погодившись з тим, що саме американський завод Flex був ціллю атаки.

На його думку, не можна розглядати ці речі окремо, так само, як вважати, що приліт у Польщу 19 російських дронів протягом 7 годин випадковістю.

"З моєї точки зору, коли трапляються такі речі, це сигнал. Хтось посилає вам сигнал, і вам краще реагувати на цей сигнал… Путін не робить щось просто для того, щоб це зробити. Він посилає чіткий сигнал і очікує відповіді. Якою буде відповідь?", – наголосив спецпредставник президента США.

Він згадав історію, коли німецькі війська за Гітлера спочатку зайняли Рейнську область, потім були зайняті Судети у Чехословаччині, і все це залишилося без належної відповіді, а в результаті багато країн були втягнуті у Другу світову війну.

"Якщо ви цього не цінуєте і не цінуєте історію, ви йдете до Третьої світової війни, подобається вам це чи ні. І я думаю, що це те, що кожен повинен зрозуміти", – підсумував Келлог.