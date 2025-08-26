Мінекономіки розпочало фінальну підготовку до офіційного скринінгу ЄС в агросекторі

Фото: https://me.gov.ua/News/Detail

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства розпочало фінальну підготовку до офіційного скринінгу ЄС в агросекторі, повідомила пресслужба міністерства.

"Скринінг є початком переговорів про вступ України до ЄС. Тобто за його результатами ми отримаємо чітке розуміння наступних кроків, що має вжити Україна для подальшої євроінтеграції. Також необхідно враховувати інтереси українського агросектору, зокрема молочної галузі", — процитувала пресслужба міністерства виступ заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дениса Башлика на нараді з представниками асоціацій молочної галузі щодо імплементації законодавчих вимог ЄС за переговорним розділом 11 "Сільське господарство та розвиток сільських територій".

Учасники засідання заслухали інформацію про стан молочної галузі та адаптацію законодавства України до вимог ЄС. Заступник міністра зауважив, що головне завдання - ретельно підготуватися до скринінгу, який відбудеться у вересні. Він наголосив на важливості почути думку молочного сектору щодо динаміки імплементації українського законодавства до європейських правових норм.

У міністерстві наголосили, що 8-10 вересня 2025 року відбудеться офіційний скринінг щодо вступу України до ЄС за переговорним розділом 11 "Сільське господарство та розвиток сільських територій".