Австралійський прем'єр і генсек НАТО обговорили підтримку України та спільні виклики безпеці

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз та генеральний секретар НАТО Марк Рютте в Канаді говорили про підтримку України та спільні виклики безпеці.

"Сьогодні ми з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте зустрілися в Канаді, щоб обговорити спільні виклики безпеці. Ми також говорили про непохитну підтримку Австралією України в її боротьбі проти російського вторгнення", - написав він в соцмережі Х.

Австралійський прем'єр наголосив, що "у ці невизначені часи відстоювання міжнародних правил і суверенітету важливіше, ніж будь-коли".

Джерело: https://x.com/AlboMP/status/1934763026076586121