Сирський озвучив основні відповіді на виклики сучасної війни

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, відкриваючи щоквартальну конференцію Командування Сил логістики з організації та ремонту озброєння і військової техніки, окреслив основні завдання сил логістики у сучасних умовах.

"Оперативне виконання робіт, підвищення стандартів якості ремонту, дієві асиметричні рішення для протидії FPV-дронам противника, впровадження нових технічних рішень — такими мають бути наші відповіді на виклики сучасної війни", - йдеться у дописі Сирського у телеграмі у п'ятницю, в якому він описав основні свої меседжі учасникам конференції.

Як зазначив Сирський, це важливий захід, в якому беруть участь як військові, так і керівники підприємств, установ та організацій різних форм власності, що підтримують функціонування наших бойових підрозділів.

Крім того, за словами Сирського, ЗСУ в умовах інтенсифікації наступальних дій противника потребують посилення захисту та пришвидшення відновлення пошкоджених ОВТ та їх повернення до виконання бойових завдань. "Крім того, маємо покращити логістичне та бойове забезпечення, щоб доставка наших військовослужбовців на бронетехніці до переднього краю стала швидшою і безпечнішою", - додав він.

Він зазначив, що українська армія нарощує спроможності в галузі ударних дронів, зокрема з оптоволоконним управлінням, а також дронів-перехоплювачів і засобів радіоелектронної боротьби. "Над цим активно працюють вітчизняні підприємства оборонно-промислового комплексу", - зазначив Сирський.

Він відзначив посилення ролі приватного сектора, який демонструє високу адаптивність і швидкість реагування на потреби Збройних сил, зокрема щодо ремонту ОВТ іноземного виробництва. "Дякую підприємствам усіх форм власності, які виконують цю важливу роботу. Переможемо разом", - резюмував головнокомандувач ЗСУ.