Економіка

16:53 24.06.2024

Україна вже зібрала 100 тис. тонн урожаю зернових - Мінагрополітики

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Україна вже зібрала 100 тис. тонн урожаю зернових - Мінагрополітики

В Україні вже зібрано понад 100 тис. тонн зернових урожаю-2024, повідомив в ефірі єдиного національного телемарафону виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

"За даними на попередній четвер було 50 тис. тонн. Уже сьогодні можна говорити про понад 100 тис. тонн. Основні культури, з яких розпочинається збиральна, це ячмінь - і озимий, і частково ярий, - а також горох і пшениця", - сказав він.

За словами в.о. міністра, Мінагрополітики поточного року прогнозує врожай зернових і зернобобових культур на рівні 56 млн тонн.

"Це попередній прогноз. Звісно, більш чітка цифра буде пізніше. Але це непоганий показник з урахуванням того, що в країні, на жаль, третій рік повномасштабного вторгнення", - наголосив Висоцький.

Він констатував, що за зерновими культурами спостерігається скорочення виробничих площ, що пов'язано зі зміною сівозміни. Водночас під олійними культурами площі розширено.

"Якщо ми говоримо про ріпак, соняшник, сою, то в нинішньому році очікується виробництво понад 20 млн тонн, можливо навіть у межах 22 млн тонн", - зазначив в.о. міністра.

Він додав, що олійні культури мають меншу врожайність із гектара, проте їх вартість вища, ніж у зернових. Це дасть змогу отримати українським аграріям показники врожаю не менші, ніж у попередні роки.

"Українські аграрії збирають урожай із 80% сільгоспплощ, оскільки 18-20% сільгоспугідь тимчасово перебувають в окупації. Водночас усі підконтрольні Україні сільгоспземлі повністю засіяні", - зауважив в.о. міністра агрополітики.

Теги: #урожай #висоцький

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