Економіка

13:16 16.04.2024

Україна відчуває стратегічну потребу вирощувати бавовну - Мінагрополітики

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Україна відчуває стратегічну потребу вирощувати бавовну - Мінагрополітики

В України є стратегічна потреба вирощувати бавовну як сировину для імпортозаміщення, а також для переробки та забезпечення внутрішніх потреб, повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький у рамках семінару "Вирощування нішевих культур".

"В Україні запропоновано створити і розвивати бавовняний кластер в Одеській області. Тому важливо ухвалити відповідний закон, що дозволив би завозити до України насіння бавовнику для розвитку галузі", - процитувала його виступ пресслужба Мінагрополітики.

Учасники семінару обговорили технології вирощування бавовнику в Україні, можливість забезпечення насіннєвим матеріалом фермерів, а також ознайомилися з досвідом вирощування бавовнику підприємцями Туреччини та США.

У семінарі взяли участь народні депутати України, представники Міністерства стратегічних галузей промисловості, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державного агентства розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм, Одеської обласної військової адміністрації, наукових установ, міжнародні фахівці та агровиробники.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо поширення сортів бавовнику в Україні" №10427-1. Документ передбачає спрощення процедур ввезення та обігу на території України сортів бавовнику, насамперед на період воєнного стану. Документ передбачає спрощення процедури державної реєстрації сорту 

Теги: #мінагрополітики #висоцький #бавовна

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