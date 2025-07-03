Інтерфакс-Україна
Події
11:09 03.07.2025

Російські склади боєприпасів знищені на Донеччині біля Харцизька - СБУ

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Російські склади боєприпасів знищені на Донеччині біля Харцизька - СБУ

Дрони СБУ 2 липня успішно уразили склади боєприпасів армії РФ у селі Велике Оріхове неподалік Харцизька (Донецька обл.), повідомила спецслужба у телеграм.

"Починаючи з 22-ї години, на складах лунали вибухи, а згодом розпочалася потужна вторинна детонація боєприпасів та пожежа", - йдеться у повідомленні.

Харцизьк розташований недалеко від тимчасово окупованих Макіївки та Донецька і має важливе стратегічне значення, бо використовується росіянами як тилова база. Ворог розмістив там командні пункти, логістичні центри та склади з боєприпасами. Усі вони є законними військовими цілями, пояснила СБУ.

"Сезон літньої "бавовни" від СБУ в розпалі!" - йдеться у дописі.

Теги: #харцизьк #боєприпаси #бавовна #склади

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