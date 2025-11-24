Мешканець Вінниччини продавав гранатомет та боєприпаси – прокуратура Києва

Фото: https://t.me/kyiv_pro_office

Звільнений з військової служби за станом здоров'я 51-річний мешканець Вінниччини продавав в Києві гранатомет та боєприпаси до нього за $2 тис., повідомляє Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва прокурорів Печерської окружної прокуратури міста Києва мешканцю Вінницької області повідомлено про підозру у збуті боєприпасів", - йдеться в повідомленні прокуратури столиці в телеграм-каналі в понеділок.

Встановлено, що 51-річний чоловік, якого звільнили з військової служби за станом здоров’я, одному "клієнту" спочатку продав підствольний гранатомет за $800, а після цього запропонував придбати ручний гранатомет РПГ-7 та боєприпаси до нього за $2 тис.

"Під час зустрічі він передав покупцю гранатомет, боєприпаси до нього, разом із пороховими зарядами та отримав гроші", - зазначається в повідомленні.

Невдовзі після оборудки зловмисника затримали, його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 263 КК України (збут бойових припасів без передбаченого законом дозволу).

Печерським районним судом м. Києва до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, прокуратура оскаржуватиме це рішення суду.