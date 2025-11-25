Внаслідок ракетної атаки вночі зруйновано складські та виробничі приміщення "Текстиль-Контакту"

Фото: https://www.facebook.com/sokolovsky.inform/posts/

Внаслідок ракетної атаки ворога у Києві зруйновано деякі складські та виробничі приміщення групи компаній "Текстиль-Контакт" ("ТК") в Дарницькому районі, повідомив власник ТК Олександр Соколовський.

"Сьогодні вночі прилетіло на "ТК". Знову не пощастило. Балістика. Але, дякуючи Господу, всі цілі. Обійшлося руйнуванням деяких наших власних складських та виробничих приміщень в Дарницькому районі. От тільки є жертви у наших сусідів по промзоні – на жаль, хтось з водіїв був в епіцентрі вибуху балістики ", - написав він у Facebook, додавши фото руйнувань приміщень.

Соколовський підкреслив, що поруч немає військових об'єктів - ворог б'є по промислових підприємствах і по енергетиці.

За його словами, не дивлячись ні на що, "ТК" працює "навіть без вікон або стін".

"Проблеми "Текстиль-Контакту" ніколи не повинні стати проблемами для наших замовників. Тому одразу починаємо прибирати зруйноване та відбудовиватися. При цьому відшив, пакування, відвантаження - все буде вчасно. Ті виробництва групи "ТК" в інших містах, які сьогодні не постраждали, підстрахують киян. Я зранку тут, бачу, що ніхто з колег не депресує, всі спокійні, швидко організувалися і, як мурахи, зайняті відновленням зруйнованого", - написав власник ТК.

Він додав, що зараз так роблять "майже усі, кому прилітає".

"Кожна ніч обстрілів для підприємців - це "руzzка рулетка", питання тільки, в яке місто і до кого в цей раз прилетить (…) Але здаватися не можна - хлопцям, які на фронті, значно важче, і ризикують вони головним - своїм здоровʼям та життям ", - зазначив він

Група "Текстиль-Контакт" (TK Group) заснована 1995 року. Наразі є холдингом, що об'єднує весь спектр послуг текстильної промисловості - від сировини і ниток до готових рішень для клієнтів B2B, B2G, B2C. В складі групи – 13 фабрик в декількох містах, штат налічує близько 1,5 тис працівників.

За роки повномасштабної війни "ТК" інвестувала у розвиток близько $14,5 млн.

Засновником групи є Соколовський, голова комітету оборонних закупівель легкої промисловості при Федерації роботодавців України, член громадського руху "Маніфест 42".