Росія не застосовує сучасних агротехнологій на окупованих територіях, що позначається на світовому балансі зерна, - Мінагрополітики

Росія краде українське зерно з окупованих територій і навіть не обробляє полів, що позначається на світовому виробництві зерна, заявив виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

"Вони не використовують жодних технологій. Наприклад, ми використовуємо супутникові знімки, щоб розуміти, яку площу конкретної території було засіяно: у 2023 році рівень посівів був удвічі меншим, ніж у 2021 році. Світ міг отримати більше зернових культур із цих 20% тимчасово окупованих територій, якби їх обробляла Україна, тому що там були технології та інвестиції", - сказав він на Black Sea Security Forum в Одесі в неділю.

За інформацією в.о. міністра агрополітики, окупанти тільки засівають, збирають урожай і продають, що позначається на балансі світового виробництва зерна.