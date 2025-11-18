Інтерфакс-Україна
Економіка
10:45 18.11.2025

Площі посіву озимого жита під врожай-2026 менші за торішні - Мінекономіки

Українські аграрії станом на 11 листопада 2025 року засіяли 6,389 млн га озимих культур, тобто 97,5% прогнозованих виробничих площ, тоді як на 19 листопада минулого року було засіяно 6,14 млн га.

Згідно з даними Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства, оприлюдненими на його сайті, українські аграрії засіяли вже 5,31 млн га озимих зернових культур проти 5,06 млн га рік тому.

При цьому озимою пшеницею засіяно 4,66 млн га (4,4 млн га), ячменем – 582,2 тис. га (610,5 тис. га), житом – 66,1 тис. га (68,6 тис. га).

"Серед лідерів за посівами зернових культур – Одеська, Дніпропетровська та Миколаївська області. Сівбу зернових вже завершили у Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській та Чернігівській областях", – йдеться у повідомленні.

За його даними, ріпак на 18 листопада посадили на площі 1,082 млн га (торік – 1,08 млн га), що становить 96% прогнозованих площ. Аграрії всіх областей фактично завершили його сівбу.

Мінекономіки раніше оприлюднило прогнозні показники площі посіву озимих зернових культур під врожай-2026. В міністерстві очікують, що українські аграрії скоротять площі посіву озимини на 5,1% – до 5,368 млн га. При цьому площ під озимою пшеницею буде менше на 4,4% – 4,778 млн га, озимим ячменем – на 2,7%, 576,1 тис. га, озимим ріпаком – на 5,5%, 1,114 млн га. Водночас посіви озимого жита буде збільшено на 7,6% – до 69,3 тис. га.

Теги: #мінекономіки #жито

