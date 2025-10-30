Інтерфакс-Україна
Економіка
11:22 30.10.2025

Осіння посівна не вирішила проблему жита, Україні в сезоні-2025/26 доведеться збільшити його імпорт у 5 разів - Рибчинський

Україна в сезоні-2025/2026 збільшить імпорт жита і житнього борошна у п’ять разів - до 15-16 тис. тонн проти 3 тис. тонн роком раніше, повідомив директор спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський.

"Буде масовий імпорт. … Скільки ми будемо імпортувати за зиму 2025-2026 років? Думаю, загальний сумарний імпорт і борошна, і зерна, жито становитиме 15-16 тис. тонн. Минулого маркетингового року він був у межах 3 тис. тонн", - сказав він на форумі у рамках виставки Agro2Food у Києві у середу.

Керівник галузевої асоціації пояснив дефіцит жита, що виник в Україні небажанням аграріїв сіяти цю культуру.

"Я не бачу, щоб сільгоспвиробники активно сіяли озиме жито (під врожай-2026 – ІФ-У). Тобто, збільшення є, буквально на 5% від того, що було в минулому році. Але воно не вирішить проблему дефіциту. Завдяки осінній посівній компенсувати дефіцит Україна не зможе", - резюмував він.

Як повідомлялося, галузеві асоціації "Борошномели України" та "Всеукраїнська асоціація пекарів" влітку 2025 року повідомили, що Україні кілька сезонів поспіль бракує жита і житнього борошна.

Причиною дефіциту жита є небажання сільгоспвиробників сіяти культуру, оскільки її врожайність на третину нижча, ніж у пшениці - до 40 ц/га проти 60 ц/га відповідно. Крім того, жито не належить до числа популярних експортних культур. Попит на нього є лише на внутрішньому ринку. Раніше весь дефіцит покривався з Білорусі. Українським аграріям було складно конкурувати з поставками з Білорусі.

Бізнес-об`єднання закликали аграріїв звернути увагу на доцільність вирощування жита, яке стало прибутковим в умовах ускладнення експорту зернових.

За інформацією Рибчинського, ціна на жито в Україні доволі конкурентна: якщо 2024 року 1 тонна жита коштувала 6-7 тис. грн, то станом на травень 2025 року - 12-14 тис. грн. При цьому ціна українського житнього борошна – 18 тис. грн за тонну, з імпортної сировини - близько 20 тис. грн, тоді як торік у травні житнє борошно коштувало 10 тис. грн.

"Це не просто буде зростання ціни на житній хліб - багато виробників хлібобулочних виробів просто припинять його випікати", - попереджав експерт.

