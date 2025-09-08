Інтерфакс-Україна
У державному банку спростили процедуру кредитування аграріїв

Як повідомив Sense Bank на своєму офіційному сайті, відтепер фінустанова для юридичних осіб-аграріїв  пропонує беззаставну позику на фінансування посівної та збиральної кампанії. За словами банкірів, рішення за такими кредитами ухвалюються у строк до 3 днів з мінімальним пакетом фінансових документів. 

Так, відповідно до опублікованої новини, представники аграрного бізнесу можуть отримати позику до 10 мільйонів гривень на фінансування посівної та збиральної кампанії. Строк кредитування становить до 36 місяців. Додатковою перевагою є відсутність застави, що дозволяє легко та швидко отримати фінансування. Як забезпечення фінансування оформлюється порука власників підприємства.

Директорка департаменту малого та середнього бізнесу Sense Bank Яна Шумунова зазначила, що підтримка аграріїв сьогодні особливо важлива для всієї України.

«Аграрний сектор — це основа української економіки, який потребує уваги та підтримки. Особливо у розпал посівної компанії. Sense Bank системно працює над покращенням умов фінансування аграріїв. Тож нові кредитні продукти допоможуть швидко, вчасно та без зайвих клопотів забезпечити бізнес необхідними ресурсами», — заявила Яна Шумунова.

Крім того, банкіри зауважили, що для оформлення договору юридичній особі потрібно заповнити анкету, подати офіційну фінансову звітність та уточнювальні дані до неї. Швидкий аналіз підприємства проводиться на базі власної моделі оцінки Sense Bank, що дозволяє значно скоротити час, необхідний для обробки заявки.

 

Теги: #посівна #sense_bank #яна_шумунова #збиральна_кампанія

