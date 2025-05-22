Інтерфакс-Україна
Події
16:17 22.05.2025

Зеленський нагородив Юрія Рибчинського орденом Ярослава Мудрого

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Президент України Володимир Зеленський нагородив поета Юрія Рибчинського орденом князя Ярослава Мудрого.

Відповідний указ №311/2025 оприлюднений на сайті голови Української держави.

"За визначні особисті заслуги у розвитку національного музичного мистецтва, збагаченні української пісенної спадщини та багаторічну плідну творчу діяльність постановляю: нагородити орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня Рибчинського Юрія Євгеновича — поета, драматурга, народного артиста України, Героя України", - ідеться у повідомленні.

Теги: #рибчинський #орден

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