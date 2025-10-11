Міністерка ОАЕ з питань міжнародного співробітництва відзначена орденом княгині Ольги І ступеня

Президент України Володимир Зеленський вручив у Києві державній міністерці Обʼєднаних Арабських Еміратів Рім Аль Хашимі орден княгині Ольги І ступеня за значний особистий внесок у допомогу Україні.

"Україна вдячна кожній країні, всім, хто реально підтримує наших людей. Обʼєднані Арабські Емірати не раз ставали посередниками, щоби повертати українців з російської неволі. Ми також цінуємо вагомі гуманітарні ініціативи, підтримку українських дітей і сімей, двосторонню співпрацю", - написав Зеленський у телеграм у суботу.

Він також додав, що Україна розраховує на активну подальшу співпрацю.