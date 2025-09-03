Міністр оборони Великої Британії приїхав у Київ

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі приїхав у Київ.

"Радий вітати в Україні Міністра оборони Великої Британії Джона Гілі. Скоординуємо під час зустрічі основні питання наступного засідання у форматі "Рамштайн", що відбудеться в Лондоні, та спільні оборонні проєкти", - написав міністр оборони України Денис Шмигаль у телеграм у середу.

Він також додав, що готуються "важливі двосторонні рішення, які посилять обороноздатність наших країн".

Шмигаль також розмістив відео зустрічі Гілі на вокзалі у Києві.