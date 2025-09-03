Інтерфакс-Україна
Події
10:24 03.09.2025

Міністр оборони Великої Британії приїхав у Київ

1 хв читати
Міністр оборони Великої Британії приїхав у Київ

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі приїхав у Київ.

"Радий вітати в Україні Міністра оборони Великої Британії Джона Гілі. Скоординуємо під час зустрічі основні питання наступного засідання у форматі "Рамштайн", що відбудеться в Лондоні, та спільні оборонні проєкти", - написав міністр оборони України Денис Шмигаль у телеграм у середу.

Він також додав, що готуються "важливі двосторонні рішення, які посилять обороноздатність наших країн".

Шмигаль також розмістив відео зустрічі Гілі на вокзалі у Києві.

Теги: #київ #міністр #гілі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:02 02.09.2025
Уламки збитого у Києві БПЛА знайшли на території дитсадка – КМВА

Уламки збитого у Києві БПЛА знайшли на території дитсадка – КМВА

14:32 01.09.2025
Рух вантажівок у Києві 1 вересня обмежено через спеку

Рух вантажівок у Києві 1 вересня обмежено через спеку

11:11 01.09.2025
Лідери німецьких коаліційних фракцій ХДС/ХСС та СДПН вперше прибули до Києва - ЗМІ

Лідери німецьких коаліційних фракцій ХДС/ХСС та СДПН вперше прибули до Києва - ЗМІ

20:35 30.08.2025
Ракета РФ знищила відділення "Укрпошти" в Києві

Ракета РФ знищила відділення "Укрпошти" в Києві

11:35 30.08.2025
У Києві у сміттєвому баку знайшли цуценят, одне з них померло

У Києві у сміттєвому баку знайшли цуценят, одне з них померло

22:15 29.08.2025
ДСНС завершила ліквідацію наслідків нічного обстрілу Києва: 25 загиблих, серед них четверо дітей

ДСНС завершила ліквідацію наслідків нічного обстрілу Києва: 25 загиблих, серед них четверо дітей

21:13 29.08.2025
Зеленський вшанував пам’ять загиблих унаслідок удару РФ по житловому будинку та закликав до посилення санкцій

Зеленський вшанував пам’ять загиблих унаслідок удару РФ по житловому будинку та закликав до посилення санкцій

19:48 29.08.2025
Число загиблих у Києві через атаку РФ у ніч на 28 серпня зросло до 25 людей

Число загиблих у Києві через атаку РФ у ніч на 28 серпня зросло до 25 людей

13:27 29.08.2025
У Києві по допомогу звернулися вже 877 осіб, які постраждали внаслідок масованої атаки РФ

У Києві по допомогу звернулися вже 877 осіб, які постраждали внаслідок масованої атаки РФ

10:07 29.08.2025
Рятувальні роботи на місці удару по п'ятиповерхівці в Києві завершилися, усього в місті 23 загиблих – Зеленський

Рятувальні роботи на місці удару по п'ятиповерхівці в Києві завершилися, усього в місті 23 загиблих – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив, що сьогодні буде у Данії та ввечері – у Парижі

Директор ДБР: Розслідуємо 2758 справ проти зрадників та колаборантів, більше половини з них стосується правоохоронців

Низка поїздів прямує в об’їзд пошкодженої ділянки в Кіровоградській області, затримка рейсів - до 7 годин

ПС ЗСУ: збито чи подавлено 451 ціль із 526, зафіксовані влучання у 14 локаціях

Окупанти втратили впродовж доби 780 військовослужбовців

ОСТАННЄ

"Метінвест" побудував другий підземний шпиталь, має плани ще на один-два до кінця року - СOО

Зеленський повідомив, що сьогодні буде у Данії та ввечері – у Парижі

414 окрема бригада безпілотних систем "Птахи Мадяра" увійшла до складу СБС ЗСУ

Масштабну пожежу, що виникла через ворожу атаку на Прикарпатті, локалізовано

Мовний і освітній омбудсмени виступають за сертифікацію керівників закладів освіти на знання державної мови

На Хмельниччині внаслідок ворожої атаки виникла масштабна пожежа

ДБР розслідує обставини загибелі 23-літнього харків'янина під час спроби незаконного перетину кордону на Одещині

Мінкультури пропонує розвивати бібліобуси у населених пунктах без бібліотек чи книгарень

Сирський наголосив на потребі терміново завершити облаштування підземних укриттів у навчальних центрах

Директор ДБР: Розслідуємо 2758 справ проти зрадників та колаборантів, більше половини з них стосується правоохоронців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА