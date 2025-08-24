Інтерфакс-Україна
Події
13:07 24.08.2025

Зеленський нагородив Кіта Келлога орденом "За заслуги" І ступеня, Марка Бернса - орденом "За заслуги" ІІІ ступеня

1 хв читати
Зеленський нагородив Кіта Келлога орденом "За заслуги" І ступеня, Марка Бернса - орденом "За заслуги" ІІІ ступеня

Президент України Володимир Зеленський нагородив спецпредставника США з питань України Кіта Келлога орденом "За заслуги" І ступеня.

Це стало відомо з трансляції урочистостей з нагоди Дня Незалежності України.

Також орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджено американського пастора-євангеліста Марка Бернса, якого ЗМІ називають особистим духовним радником президента США Дональда Трампа.

Орден "За заслуги" І ступеня також отримав міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

24 серпня спецпредставник президента США Келлог прибув до України та взяв участь в урочистостях до Дня Незалежності. Також до Києва прибули міністри оборони Швеції, Данії, Румунії, Литви, Латвії, Канади та міністр у справах ветеранів Великої Британії.

Теги: #келлог #бернс #орден

