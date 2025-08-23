Інтерфакс-Україна
Події
09:49 23.08.2025

Пастор Бернс знов їде до України


Пастор Бернс знов їде до України
Фото: https://x.com/pastormarkburns

Американський пастор-євангеліст Марк Бернс, якого ЗМІ називають особистим духовним радником президента США Дональда Трампа, повідомив про намір повторно відвідати Україну найближчими днями.

"Залишаю Південну Корею, прямую до України", - написав Бернс в соцмережі Х в ніч на суботу, проілюструвавши повідомлення власним фото в залі очікування аеропорту.

Які повідомлялося, Бернс відвідував Україну в кінці березня та на початку квітня поточного року, коли брав участь у міжконфесійному релігійному форумі, який об’єднав представників релігійних конфесій і громад, що працюють в Україні. Він відвідав військовий шпиталь, місця злочинів російських окупантів та зустрівся з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком та низкою політиків.

19 серпня він висловився на підтримку Української ради церков і назвав вимогу Володимира Путіна захистити Російську православну церкву в Україні нахабством "в той час як його власний уряд забороняє українські церкви на окупованих територіях". Він заявив, що Україна "є країною, яка відстоює релігійну свободу, навіть перебуваючи під жорстоким нападом".

Теги: #україна #візит #бернс

