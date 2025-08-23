Пастор Бернс знов їде до України

Фото: https://x.com/pastormarkburns

Американський пастор-євангеліст Марк Бернс, якого ЗМІ називають особистим духовним радником президента США Дональда Трампа, повідомив про намір повторно відвідати Україну найближчими днями.

"Залишаю Південну Корею, прямую до України", - написав Бернс в соцмережі Х в ніч на суботу, проілюструвавши повідомлення власним фото в залі очікування аеропорту.

Які повідомлялося, Бернс відвідував Україну в кінці березня та на початку квітня поточного року, коли брав участь у міжконфесійному релігійному форумі, який об’єднав представників релігійних конфесій і громад, що працюють в Україні. Він відвідав військовий шпиталь, місця злочинів російських окупантів та зустрівся з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком та низкою політиків.

19 серпня він висловився на підтримку Української ради церков і назвав вимогу Володимира Путіна захистити Російську православну церкву в Україні нахабством "в той час як його власний уряд забороняє українські церкви на окупованих територіях". Він заявив, що Україна "є країною, яка відстоює релігійну свободу, навіть перебуваючи під жорстоким нападом".