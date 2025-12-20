15:51 20.12.2025
Україна обговорювала з США питання безпеки проведення виборів, вони знають, як нам допомогти, - Зеленський
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua
США можуть забезпечити безпеку проведення виборів в Україні, переконаний президент України Володимир Зеленський.
"Безпека – це, ми говорили вже з американськими партнерами, вони піднімали це питання. Я думаю, якщо піднімають, значить, знають, як допомогти нам забезпечити безпечні вибори – це, передусім, може бути припинення вогню, або закінчення вже війни, або припинення вогню як мінімум на час виборів", - сказав Зеленський на спільній з прем’єр-міністром Португалії Луїшом Монтенегру пресконференції в суботу в Києві.
